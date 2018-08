Śląskie: O ponad 200 więcej żłobków i miejsc opieki nad dziećmi od 2015 r.

O 217 wzrosła od 2015 r. w woj. śląskim liczba żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów – poinformował w środę wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Obecnie liczba takich placówek w regionie wynosi 455.

Zdaniem pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego do tak szybkiego wzrostu przyczyniła się nowelizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.



O tzw. mapie żłobków, która ma być pomocna rodzicom w znalezieniu punktu opieki dla dzieci w pobliżu ich miejsca zamieszkania, wojewoda mówił podczas środowego briefingu w Katowicach.



"Mapa ma przede wszystkim dać przeświadczenie, ile tych żłobków jest i gdzie ewentualnie rodzice mogą szukać miejsca w swoim regionie, w swoim mieście, w swoim województwie. Tak, aby nie trzeba było przeszukiwać wszystkich dostępnych informacji, aby w jednym miejscu zostały zgromadzone niezbędne dane na temat żłobka - czy są bariery architektoniczne, czy ich nie ma, jaka jest liczba miejsc w danym żłobku, jaka jest opłata" - wyjaśniał wojewoda Wieczorek.



Rejestr żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów jest dostępny na portalu empatia.mrpips.gov.pl. Tam, przy pomocy mapki lub wyszukiwarki, można znaleźć informacje na temat miejsc opieki w regionie. "Warto podkreślić, że takich instytucji w woj. śląskim mamy w tej chwili 455. To jest znaczący wzrost - w 2015 r. było tych instytucji 238" - zaznaczył wojewoda.



Wskaźnik tzw. użłobkowienia w województwie śląskim wynosi 16,6 proc. W 2015 r. wynosił 10,1 proc. Według pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego do zwiększenia liczby miejsc opieki przyczyniła się nowelizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Jak akcentują, obowiązujące od stycznia 2018 r. zmiany umożliwiają łatwiejsze zakładanie i prowadzenie instytucji opieki przy zachowaniu standardów jakości i podwyższeniu bezpieczeństwa dzieci.



Podczas środowego briefingu zaktualizowano też informację na temat złożonych w lipcu wniosków o świadczenie "Dobry Start". Według wcześniejszych danych do poranka 31 lipca wpłynęło ich ponad 164 tys. - najwięcej w Polsce. Z danych obejmujących pełny miesiąc wynika jednak, że łącznie było ich nawet więcej - prawie 170 tys.



Wojewoda przypominał w środę, że od tego dnia można składać również wnioski w formie papierowej w Ośrodkach Pomocy Społecznej. "Zachęcamy, by te wnioski wpływały jak najszybciej, bo to daje również szanse, że środki na kontach rodziców i opiekunów prawnych znajdą się jak najszybciej" - zaznaczył Wieczorek.



Świadczenie "Dobry Start" to wsparcie dla rodzin w wysokości 300 zł, przysługujące na każde dziecko rozpoczynające rok szkolny, bez względu na dochód rodziny. Według szacunkowych danych będzie przysługiwało około 550 tys. uczniom z woj. śląskiego.



Jak mówiła podczas środowego briefingu dyrektor wydziału rodziny i polityki społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Ewa Niewiara, na realizację świadczenia przez gminy i powiaty tego regionu zapewniono 173 mln zł - zarówno na wypłatę świadczeń, jak i na koszty związane z ich realizacją.



W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim pod numerem tel. 32 606 30 03 funkcjonuje infolinia, pod którą w godz. 9-14 można uzyskać szczegółowe informacje na temat składania wniosków w ramach programu.