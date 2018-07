Śląskie: Umowa na budowę obwodnicy Buczkowic - na trasie do Szczyrku

Do listopada 2019 r. powstać ma obwodnica Buczkowic (Śląskie) łącząca drogę ekspresową S69 z drogą nr 942, która prowadzi od Bielska-Białej m.in. do Szczyrku. W poniedziałek Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach podpisał umowę z wykonawcą tego przedsięwzięcia.

Nowa droga o długości ok. 2,8 km jest ważna zarówno dla tamtejszych mieszkańców, jak i kierowców z całego kraju podróżujących w kierunku Szczyrku. Obecnie, po ominięciu Bielska-Białej drogą ekspresową S69, najczęściej zjeżdżają oni na wąską lokalną drogę biegnącą przez miejscowości Rybarzowice i Buczkowice. Budynki niemal przylegają tam do jezdni.



Koszt omijającej to połączenie nowej drogi, którą wybuduje firma Drog-Bud z Częstochowy, wyniesie 62,5 mln zł. Ponad połowę tej kwoty pokryje dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 - w wysokości 36 mln zł.



„To kolejna inwestycja drogowa, którą realizujemy. Ona ułatwi życie nie tylko mieszkańcom, ale też turystom, którzy będą mogli bez przeszkód dojechać do Szczyrku. Proces przygotowania inwestycji trwał wiele lat, natomiast sama realizacja potrwa kilkanaście miesięcy i poprawi sytuację komunikacyjną w tym regionie” – powiedział w poniedziałek wicemarszałek woj. śląskiego Stanisław Dąbrowa.



Przetarg katowickiego ZDW na wykonawcę obwodnicy Buczkowic trwał od kwietnia br. Wcześniej pod kątem tej inwestycji przygotowano unijny projekt oszacowany na 48,7 mln zł. Przewidziano w nim 36 mln zł dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020. Oferty w przetargu otwarto pod koniec maja. ZDW podał wówczas budżet zamówienia: 52,7 mln zł brutto.



Ponieważ żadna z ofert złożonych w przetargu nie zmieściła się w założonym budżecie, zarząd woj. śląskiego przedłożył przed czerwcową sesją sejmiku projekt zmian wieloletniej prognozy finansowej tego regionu, zwiększający finansowanie przedsięwzięcia. Radni poparli tę inicjatywę.



Nowa jednojezdniowa droga, której przebieg ustalono po długotrwałych konsultacjach, powiedzie od węzła trasy S69 do planowanego ronda na drodze 942 przy stacji paliw w Buczkowicach.



Rzecznik katowickiego ZDW Ryszard Pacer przypomniał w poniedziałek, że przygotowanie budowy obwodnicy Buczkowic trwało osiem lat. W latach 2010-11 przygotowano koncepcję przebiegu wraz z analizą różnych wariantów, a także przeprowadzono konsultacje społeczne. W 2012 r. zamówiono dokumentację projektową, a w następnym roku złożono wniosek o decyzję środowiskową.



Jak relacjonował Pacer, w listopadzie 2013 r. rozpoczęły się protesty mieszkańców Rybarzowic, domagających się zmiany przebiegu drogi. W efekcie w kwietniu 2015 r. samorząd województwa zdecydował o jego zmianie, następnie prowadzono procedury związane ze zmianami projektu. We wrześniu 2016 r. negatywną opinię o nowym projekcie zgłosiła gmina, a w maju 2017 r. odwołanie od pozwolenia wodno-prawnego złożyli właściciele gruntów (zostało ono oddalone).



W efekcie wniosek do wojewody śląskiego o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej mógł zostać złożony w czerwcu ub. roku; wojewoda wydał tę decyzję we wrześniu 2017 r. Ostatni z problemów dotyczył zaoferowanych w tegorocznym przetargu cen; udało się go rozwiązać decyzją Sejmiku Woj. Śląskiego.



Inwestycja ma zapewnione dofinansowanie w drugim i planowo ostatnim naborze wniosków o dofinansowanie dróg wojewódzkich w ramach RPO. Konkurs ten został rozstrzygnięty na początku czerwca ub. roku; z końcem października ub. roku zarząd woj. śląskiego przyznał dofinansowanie do realizacji tego zadania.



Woj. śląskie złożyło w tym naborze (poprzez ZDW) 24 wnioski. ZDW otrzymał fundusze na dwa z czterech dofinansowanych projektów, w tym na największy dot. budowy Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku Wschodniej Obwodnicy Raciborza (droga nr 935). Ta przygotowywana inwestycja o szacunkowej wartości 200,1 mln zł otrzymała z RPO 146 mln zł.



W pierwszym konkursie śląskiego RPO, który dotyczył budowy i remontów dróg wojewódzkich, wsparcie otrzymało dziewięć projektów (spośród 12 zgłoszonych). ZDW otrzymał wówczas środki na pięć spośród siedmiu zgłoszonych przezeń inwestycji.



Dotąd zakończono rozbudowę drogi nr 913; etap I - odcinek od węzła „Lotnisko” trasy S1 do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego w Pyrzowicach (za 9,9 mln zł, w tym 8,2 mln zł z RPO). Zakończyła się też budowa obwodnicy Pawłowic jako odcinka tzw. Drogi Głównej Południowej (za 91,8 mln zł, w tym 47,3 mln zł z RPO).



Zgodnie z terminami określonymi w umowach z wykonawcami w październiku br. ma zostać oddana do użytku nowa obwodnica Myszkowa (realizowana jako pierwszy etap przebudowy drogi nr 791 na odcinku od DK1 do DK78). ZDW pozyskał na tę szacowaną na 101,4 mln zł inwestycję 85,2 mln zł z RPO. Do końca września br. powinna zostać przebudowana droga nr 793 Żarki – Myszków (za ok. 36 mln zł, w tym ok. 30 mln zł z RPO).



Do końca października br. powinna również powstać czterokilometrowa obwodnica miejscowości Woźniki (w ciągu drogi nr 789; prowadząca m.in. do węzła budowanej przez GDDKiA autostrady A1 Częstochowa – Pyrzowice). Unijny projekt zakłada koszt tej inwestycji na poziomie 49,2 mln zł, przy dofinansowaniu 35,5 mln zł. Umowa z wykonawcą opiewa na 42,8 mln zł.