Służby weterynaryjne wydały decyzję o wycofaniu z handlu partii jaj

Terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej wydały decyzję administracyjną nakazującą wycofanie z obrotu partii jaj konsumpcyjnych z powodu skażenia ich antybiotykiem (lazalocyd) - poinformował w piątek w komunikacie Główny Lekarz Weterynarii. Chodzi o 4,3 mln sztuk jaj.

Jaja oznaczone są kodem 3 - PL 30211306 z terminami przydatności do spożycia: od 15.06.2018 do 06.07.2018.



Decyzja o wycofaniu jaj jest spowodowana obecnością pozostałości antybiotyku lazalocyd w ilości przekraczającej maksymalny dopuszczalny poziom - wyjaśnia Inspekcja Weterynaryjna.



Jaja zostały sklasyfikowane i zapakowane po 6, 10, 20, 30 sztuk w zakładzie pakowania jaj o weterynaryjnym numerze identyfikacyjnym 30215904, który jest naniesiony na opakowanie. W gospodarstwie tym znajdują się cztery kurniki. Jaja znajdujące się w magazynie zostały zabezpieczone. Jest ono pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu.



Tamtejsze służby weterynaryjne ustaliły, że odbiorcami tej partii jaj były wyłącznie firmy położone na terenie Polski - m.in. centra dystrybucji dla sklepów sieciowych tj. Piotr i Paweł, Biedronka, Carrefour.



Właściciel kurników w dniu 9.06.2018 r. powiadomił wszystkich odbiorców (drogą mailową) o konieczności zabezpieczenia kwestionowanej partii towaru i niewprowadzania jej do obrotu.



A 11 czerwca br. Powiatowy Lekarz Weterynarii powiadomił (pisemnie i mailowo) Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych, na terenie których znajdują się podmioty będące odbiorcami zakwestionowanej partii jaj. Informacja o skażeniu została przekazana do systemu RASFF (unijny System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach) oraz do Głównej Inspekcji Sanitarnej.



Służby weterynaryjne zalecają, by tych jaj nie spożywać. Konsumenci, którzy je zakupili, powinni zwrócić je do sklepu.



Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk poinformował PAP, że ustalono, iż przyczyną "była pomyłka właściciela gospodarstwa, polegająca na podaniu paszy przeznaczonej do odchowu kurcząt, kurom nioskom (stosowanie lazalocydu, jako dodatku paszowego, w paszach dla kur niosek jest zabronione, ale można go stosować u kurcząt hodowanych na nioski (maksymalny wiek 16 tyg.)".