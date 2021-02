Smaczna i zdrowa woda prosto z kranu

Rozmowa z Tomaszem Jaworskim, prezesem Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

W realizacji naszej misji kładziemy nacisk na zrównoważony rozwój, a jako spółka komunalna, za jeden z głównych celów strategicznych stawiamy sobie odpowiedzialność społeczną. Nasze inwestycje wzbogacają tkankę miasta, zbroimy w sieci nowe tereny pod inwestycje gospodarcze i mieszkaniowe – mówi Tomasz Jaworski, prezes Świdnickiego PWiK.

Dostęp do zdrowej, czystej wody to podstawowe prawo każdego człowieka i odpowiedzialność dla jej dostawcy. Jaką wodę piją świdniczanie?

Działamy wykorzystując dobro jakie otrzymujemy od natury: dostarczamy mieszkańcom naszego miasta wodę z pokładów wodonośnych z okresu neogenu, wydobywaną dzięki liczącym od 80 do 130 metrów studniom. Jest biologicznie czysta i nie potrzebuje skomplikowanych zabiegów uzdatniających, zawiera wapń i magnez, a jej parametry po wytrąceniu niepotrzebnego żelaza i manganu przewyższają parametry niektórych wód dostępnych na sklepowych półkach. Tę wodę świdniczanie mają w kranach w cenie poniżej grosza za litr, stąd nasze starania by namówić ich do zastąpienia wód butelkowanych wodą kranową. Korzystanie z dóbr naturalnych nakazuje nam również dbałość o środowisko: redukcja ilości plastikowych butelek to nie tylko zysk dla ekosystemu, ale i wymierne efekty w zmniejszeniu awaryjności sieci kanalizacyjnej czy pracy naszej oczyszczalni ścieków, gdzie plastikowe odpady są bardzo uciążliwe.

ŚPWIK świadczy usługi mieszkańcom i ma bezpośredni wpływ na jakość ich życia. Jakie kluczowe wyzwania stoją przed przedsiębiorstwem w tym zakresie?

W realizacji misji spółki kładziemy nacisk na zrównoważony rozwój, a jako spółka komunalna, działająca wśród ludzi i dla ludzi, za jeden z głównych celów strategicznych stawiamy sobie odpowiedzialność społeczną.

Nasze inwestycje muszą wzbogacać tkankę miasta, stąd aktywnie zbroimy w sieci nowe tereny pod inwestycje gospodarcze i mieszkaniowe. Nasze ekipy są forpocztą prowadzonych przez miasto remontów ulic, tak jak ostatnio ul. Kraszowickiej, a niebawem al. Niepodległości – wykorzystujemy duże tempo prac drogowych w ostatnich latach by w sposób jak najmniej inwazyjny i przez to mało dotkliwy dla mieszkańców remontować lub budować naszą infrastrukturę.

Zrównoważony rozwój nakazuje nam również myśleć o takim zaspokajaniu potrzeb współczesnych świdniczan, by zasobów wystarczyło także dla przyszłych pokoleń. W tym celu co roku inwestujemy ponad 2 mln zł w wymianę starej, pękającej sieci wodociągowej oraz automatyzujemy nadzór nad produkcją i przesyłem wody by w czasie rzeczywistym i on-line dostrzegać nieprawidłowości i szybciej im zapobiegać. Robimy wiele by ograniczać do minimum wpływ stosowanych w firmie technologii na środowisko, dbać o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, klientów i kontrahentów, jak również ciągle doskonalić i unowocześniać procesy i technologie. Wierzymy, że w ten sposób współtworzymy lepszą przyszłość Świdnicy i jej mieszkańców.

Ekolodzy ostrzegają, że ilość wody pitnej na naszej planecie maleje i staje się ona coraz bardziej zanieczyszczona. Regularne dbanie o jakość sieci wodociągowej to jeden ze sposobów wyrażania szacunku do środowiska, czy podejmują państwo jeszcze inne działania proekologiczne?

Przede wszystkim stawiamy na edukację mieszkańców w zakresie odpowiedzialnego używania wody oraz promocję zmiany przyzwyczajeń dotyczących picia wody. Inwestujemy w nowe pokolenie naszych klientów i ich świadomość ekologiczną. Kiedy względy epidemiologiczne nam to umożliwiały, organizowaliśmy lekcje o wodzie, konkursy wiedzy, wycieczki do starego oraz współczesnego zakładu uzdatniania wody. Podczas wakacyjnej akcji „Miasto Dzieci” prowadziliśmy edukacyjne warsztaty i pokazy. Wrócimy do tych form jeśli sytuacja pozwoli, ale oprócz tego chcemy udostępnić do pobrania kilka lekcji w formie video, wyprodukować cztery filmy edukacyjne. Ponadto zwracamy się z informacją do naszych przyszłych odbiorców, aby zachęcić ich do picia wody wodociągowej jako taniej, bezpiecznej i wygodnej alternatywy dla wody sklepowej zamykanej w zaśmiecający nasze otoczenie plastik.

Rozwiązania przyjazne środowisku wdrażamy również w naszych obiektach. Do produkcji energii wykorzystujemy ekologiczne paliwa: w naszej oczyszczalni wytwarzamy i gromadzimy biogaz, który zasila generator prądu oraz kogenerator dostarczający także ciepło do wspomagania procesów fermentacji osadów. Dzięki inwestycjom w nowoczesne technologie wykorzystujące odpady jesteśmy w stanie sami wyprodukować prąd, zaspokajający połowę zapotrzebowania całej oczyszczalni ścieków.

Jakie są przewidywane w najbliższym czasie inwestycje i plany rozwoju przedsiębiorstwa?

Pandemia udowodniła, że w trudnych warunkach potrafimy sobie poradzić z zapewnieniem bezpieczeństwa i ciągłości dostaw wody, ale jednocześnie pokazała, że mamy zaległości do pilnego nadrobienia: uruchomienie elektronicznego biura obsługi klienta oraz rozwinięcie komunikacji zewnętrznej spółki przez media społecznościowe.

Plan remontów i inwestycji spółki do roku 2025 zamyka się sumą 42 mln zł, z czego urządzenia wodociągowe i modernizacje procesów produkcji wody kosztować będą ponad 14 mln zł, a nakłady na kanalizację i oczyszczanie ścieków wyniosą 28 mln zł.