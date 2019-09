Smartfon już ubezpieczyłeś. Teraz pomyśl o sobie!

Im jesteśmy zamożniejsi, tym chętniej ubezpieczamy nasz majątek. Dom, samochód, laptop czy telefon zabezpieczamy polisą, gdyż są dla nas cenne. A co z życiem?

Trzy czwarte Polaków ma mieszkania i domy na własność i rośnie liczba polis, którymi zabezpieczamy nieruchomości. Na koniec 2018 r. ponad 12,5 mln mieszkań i domów letniskowych było ubezpieczonych. Dbamy także o to, co znajduje się w naszych domach i chronimy polisą telewizory, kosztowności, sprzęt AGD. Chętnie też ubezpieczamy smartfony czy iPhone’y, licząc się z tym, że łatwo je zalać lub upuścić i stłuc wyświetlacz. Niemal co trzeci kierowca kupuje autocasco. Na ubezpieczenie majątku przeznaczamy coraz więcej pieniędzy, gdyż rozumiemy, że jest ono ważne. W 2018 r. Polacy zapłacili 40,4 mld zł składek na ubezpieczenia majątkowe. W tej kwocie mieści 8,3 mld zł wydane na polisy autocasco, 15,2 mld zł za OC komunikacyjne oraz 3,3 mld zł za ubezpieczenia za szkody spowodowane żywiołami.

Warto objąć ochroną to, co najważniejsze





Najcenniejsze jest życie

Tymczasem tym, co mamy najcenniejszego, jest nasze życie i choć żadna polisa nie zagwarantuje nam życia wiecznego, to ubezpieczenie może zapewnić środki naszym najbliższym na wypadek naszej śmierci. Polisa na życie z sumą ubezpieczenia 150 tys. zł zapewni na cztery lata środki finansowe rodzinie osoby, która zarabiała średnią krajową – podaje raport przygotowany w 2017 r. przez firmę Deloitte na zlecenie Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Ubezpieczenie na życie może też zapewnić pieniądze na wypadek poważnego zachorowania czy inwalidztwa, kiedy nie tylko nie jesteśmy w stanie zarabiać, lecz również rosną nasze wydatki.

Tymczasem na polisy na życie Polacy wydają znaczenie mniej niż na ubezpieczenie majątku. W 2018 r. składki w ubezpieczeniach na życie wyniosły 21,7 mld zł, czyli niewiele więcej niż połowę pieniędzy, które przeznaczamy na ubezpieczenie majątku.

W trosce o rodzinę

Polisę na życie ma 44 proc. Polaków – pokazują badania przeprowadzone przez Ipsos na zlecenie Unum Życie. Kupujemy je po to, żeby zabezpieczyć finansowo naszych bliskich na wypadek naszej śmierci. Aż 22 proc. badanych podało, że do zakupu polisy skłoniło ich poczucie odpowiedzialności za rodzinę, 7 proc. nie chce obciążać rodziny swoimi zobowiązaniami finansowymi, a 13 proc. – są to głównie osoby starsze – chce zapewnić w ten sposób środki na koszty pochówku i pogrzebu. Ci, którzy nie decydują się na ubezpieczenia, najczęściej swoją decyzję argumentują zbyt wysokimi dla nich kosztami polisy lub tym, że nie czują jeszcze potrzeby ubezpieczeniowej – najczęściej są to osoby młode.

– Z naszych badań wynika, że polisę na życie posiadają przeważnie osoby z wyższym wykształceniem, w przedziale wiekowym 30-59 lat, a głównym powodem zakupu polisy jest poczucie odpowiedzialności za rodzinę – dodaje Borys Kowalski, członek zarządu i główny aktuariusz Unum Życie.

Badania przeprowadzone na zlecenie Unum Życie okazują też, że w razie śmierci głównego żywiciela rodziny środki na rachunki w 29 proc. pochodziłyby z pożyczki bądź kredytu, w 28 proc. z oszczędności, w 25 proc. – z polisy na życie, a w 11 proc. – z kapitału emerytalnego.

Profesjonalny doradca pomoże dopasować zakres ubezpieczenia do rzeczywistych potrzeb





Jak kupić dobrą polisę?

Przy zakupie ubezpieczenia na życie najważniejsze są zakres ochrony oraz suma ubezpieczenia. Wybierając zakres ochrony, decydujemy, czy polisa ma zabezpieczyć rodzinę na wypadek naszej śmierci, czy też potrzebujemy szerszej ochrony, na wypadek naszej ciężkiej choroby, wypadku, pobytu w szpitalu.

Suma ubezpieczenia powinna wystarczyć zarówno na pokrycie zobowiązań, jak i zapewnić środki do życia na kilka miesięcy po naszej śmierci czy poważnym zachorowaniu. Tymczasem badania przeprowadzone na zlecenie Unum Życie pokazują, że tylko prawie połowa Polaków uważa, że suma ubezpieczenia w polisie na życie powinna wynosić więcej niż 100 tys. zł.

Kupując polisę na życie, powinniśmy oszacować sumę ubezpieczenia, biorąc pod uwagę to, ile pieniędzy potrzebujemy co miesiąc na spłacanie zobowiązań, ile wynoszą opłaty oraz koszty utrzymania, a także jakie mamy plany życiowe. Jeżeli mamy dzieci, powinniśmy wziąć pod uwagę to, czy chcemy zabezpieczyć je do osiągnięcia pełnoletności, czy może dłużej, do ukończenia przez nie studiów.

Wybór polisy dopasowanej do naszych potrzeb nie jest prostą sprawą, dlatego kupując ubezpieczenie na życie, warto skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy. Najlepiej, żeby była to osoba z polecenia, żebyśmy mieli gwarancję, że możemy jej zaufać, gdyż jest uczciwym, rzetelnym człowiekiem. Za agentem musi stać ubezpieczyciel o odpowiedniej renomie. Sam proces zakupu polisy powinien być poprzedzony rzetelną i dogłębną analizą potrzeb klienta, tak aby ubezpieczenie w rzeczywisty sposób zabezpieczało klienta i jego bliskich.

