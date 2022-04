SNE: ceny niektórych baterii do pojazdów EV mogą wzrosnąć o 40 proc.

– Mieliśmy ostatnio spotkanie z koreańskimi producentami ogniw, które skłoniło nas do skorygowania prognoz dotyczących cen akumulatorów do samochodów elektrycznych – powiedział James Oh, wiceprezes wykonawczy SNE. Stwierdził on, że ,,przy obecnych trendach najpóźniej do 2025 roku ceny akumulatorów znacznie wzrosną'’.

Mimo, że koreańscy przedstawiciele nie ujawnili jak duża może czekać nas podwyżka, to zdaniem Oha, producenci akumulatorów ,,wykorzystujący lit, kobalt i mangan mogą podnieść ceny pakietów baterii nawet o 40 proc.’’

Według SNE Research, w 2021 roku średnia cena pakietu baterii litowo-jonowych do samochodu elektrycznego wynosiła od 147 do 153 USD za kilowatogodzinę. Obecnie akumulatory stanowią około 35 proc. ceny pojazdu EV.