Soboń: 800 mln zł w Programie Polska Wschodnia wesprze innowacje

800 mln zł, które zaplanowano w Programie Polska Wschodnia w 2019 roku, wesprze innowacje - powiedział PAP wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Dodał, że środki trafiają do firm, które chcą inwestować na wschodzie kraju.

PAP: 800 mln zł zaplanowano dla firm w Programie Polska Wschodnia w 2019 roku. Na co przeznaczono te środki?

Artur Soboń: To inwestycja w innowacje. Wspieramy innowacje, bo to one powodują wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, dają nowe miejsca pracy dla specjalistów, a w konsekwencji dalszy, zrównoważony rozwój gospodarki makroregionu. Te środki trafiają do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą zainwestować w Polsce Wschodniej. To środki przeznaczone zarówno dla firm, które chcą rozwinąć swoją działalność, jak i dla początkujących - start-upów. Firmy z Polski Wschodniej nie boją się sięgać po innowacje. 2019 rok jest kolejnym zaproszeniem po dotacje dla firm, chcących wprowadzić innowacje związane z wykorzystaniem wzornictwa. Zarówno dla tych, które po raz pierwszy korzystały z dotacji na innowacje wzornicze, jak również dla tych, które kontynuowały wsparcie, po pomyślnie zakończonym pierwszym etapie działania.

PAP: Jak te środki, w przypadku innowacji wzorniczych, są przekazywane firmom?

A.S.: Dotacja z pierwszego etapu - do 100 tys. zł - jest przeznaczona na przeprowadzenie audytu wzorniczego, który ma zakończyć się opracowaniem strategii wzorniczej. Środki z drugiego etapu - do 3 mln zł - przedsiębiorstwo może przeznaczyć na wprowadzenie rekomendacji w życie. W tym roku można jeszcze składać wnioski o dofinansowanie w drugim etapie – nabór w rundach trwa do lutego 2020 r. I jeszcze bardzo ważna zapowiedź - w listopadzie pokażemy przyszłoroczny harmonogram konkursów w Programie Polska Wschodnia.

PAP: Ostatnio wiele mówiło się o Platformach Startowych dla nowych pomysłów. Kiedy w Polsce start-up spełni marzenie o dotacji w wysokości pierwszego miliona?

A.S.: To nie jest wcale odległe marzenie, bo ci, którzy zakończyli już inkubacje, już mogą starać się o pierwszy milion na rozkręcenie biznesu. W 2019 rok ruszyła pełna edycja działania Platformy Startowe dla nowych pomysłów, przynosząc nowe szanse dla startupów. Od stycznia br. trwa nabór innowacyjnych pomysłów. Wpłynęło ich już ponad 1,9 tysiąca, a wnioski nadal można składać za pośrednictwem strony PlatformyStartowe.gov.pl. Na stronie, poza opisem zasad działania i aktualnościami, są dostępne wizytówki 6 Platform i ich specjalizacji branżowych. To pomaga złożyć wniosek do tej najbardziej odpowiedniej. Autorzy najciekawszych i najbardziej obiecujących pomysłów zakładają startup i przechodzą "inkubację". Jej celem jest rozwój pomysłu i wypracowanie modelu biznesowego, przy wsparciu doświadczonego menedżera inkubacji oraz szerokiego pakietu usług ściśle dopasowanych do potrzeb danego przedsiębiorcy.

PAP: Ile start-upów skorzystało ze wsparcia Programu Polska Wschodnia?

A.S.: Do tej pory ze wsparcia w całym Programie Polska Wschodnia skorzystało ponad 2 tysiące firm, z czego 1,4 tysiąca to start-upy. W zakresie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce Wschodniej dotychczas podpisano umowy o dofinansowanie na 1,1 mld złotych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

PAP: A co w przyszłym roku? Czy będą pieniądze na inwestycje w 2020 r.?

A.S.: Planowane są nabory w prawie wszystkich działaniach dla przedsiębiorców Programu Polska Wschodnia. Harmonogram konkursów opublikujemy już 15 listopada.

PAP: Może Pan podsumować Program Polska Wschodnia?

A.S.: Wsparcie otrzymało ponad 900 projektów o wartości 9,3 mld zł, w tym środki europejskie w wysokości 6,31 mld zł. Do tej pory beneficjenci wydali i rozliczyli już 3,4 mld zł czyli 40 proc. alokacji. To około 2 tys. przedsiębiorstw, które wygenerują inwestycje prywatne o wartości co najmniej 800 mln zł. Powstanie 1,5 tys. startupów i około 1,2 tys. nowych miejsc pracy. Zostanie wdrożonych przez przedsiębiorców ponad 900 innowacji. Środki umożliwią zakup ponad 300 sztuk ekologicznego taboru komunikacji miejskiej (tramwaje, autobusy, trolejbusy) dla miast wojewódzkich Polski Wschodniej, w których mogłoby jednorazowo przejechać ponad 34 tys. osób. Mamy 14 komponentów zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych i 54 km nowych dróg dla rowerów. Postało w nowej jakości ok. 150 km dróg łączących obszary funkcjonalne miast wojewódzkich z siecią dróg krajowych, w tym TEN-T. Trwają prace nad przebudową ok. 540 km linii kolejowych oraz modernizacją ok. 100 przejazdów kolejowych i ponad 100 przystanków i stacji.