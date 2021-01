Soboń o umowie dla górnictwa: są kwestie, w których się zgadzamy, i kwestie wymagające uzgodnień

Są kwestie, w których się zgadzamy, ale są też takie kwestie, które wymagają uzgodnień – ocenił wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń po trwających w poniedziałek blisko siedem godzin rozmowach ze związkowcami na temat umowy społecznej, która ma określić szczegóły transformacji górnictwa.

Strony mają kontynuować rozmowy w formule roboczych spotkań, poświęconych poszczególnym częściom projektu przyszłej umowy społecznej. W spotkaniach mają brać udział przedstawiciele różnych resortów, odpowiedzialni w rządzie za dane obszary tematyczne.

„To są uzgodnienia w co najmniej kilku obszarach, jeśli chodzi o polski rząd: to kwestie pracownicze, społeczne, rozwojowe, związane z wykorzystaniem funduszy europejskich, wreszcie kwestie związane z klimatem, polityką energetyczną państwa oraz kwestie związane z pomocą publiczną i jej wykorzystaniem do wsparcia procesu wygaszania produkcji poprzez subwencje” – wyliczał wiceminister Soboń.

Podstawą dalszych negocjacji będzie – jak jeszcze przed rozpoczęciem poniedziałkowego spotkania zadeklarował wiceminister – projekt umowy przygotowany przez związki zawodowe. W poniedziałek był on analizowany przez strony – jak relacjonował wiceszef MAP – „punkt po punkcie”.

„Przeanalizowaliśmy tę propozycję punkt po punkcie, szczegółowo wyjaśniając, jak rozumiemy te propozycje i jak nad nimi pracować, aby one były wspólne. Są kwestie, w których się zgadzamy, ale są też takie kwestie, które wymagają uzgodnień” – podkreślił Artur Soboń.

Dalsze szczegóły mają być dyskutowane podczas roboczych spotkań, poświęconych konkretnym obszarom umowy.

„W trakcie prac zespołów (…) opracujemy takie szczegóły, które pozwolą nam – w naszej ocenie – (…) z twarzą zakończyć cały proces likwidacji polskiego sektora górniczego i myślę, że z podniesionym czołem wyjść do mieszkańców Śląska - że (…) nie będzie tutaj krainy starych ludzi i światła zgaszonego o dwudziestej” – skomentował po rozmowach szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz.

Związkowiec podkreślił, że stronie społecznej zależy m.in. na gwarancji inwestycji w czyste technologie węglowe, które zapewnią rynek dla określonej ilości węgla. W poniedziałek – jak poinformował Kolorz – związki oficjalnie przekazały też stronie rządowej postulat, by nowy blok energetyczny w Elektrowni Ostrołęka był – jak pierwotnie planowano – zasilany węglem, zamiast – jak przewiduje obecna koncepcja – gazem.

Terminów kolejnych, roboczych spotkań dotyczących umowy społecznej dla górnictwa, na razie nie wyznaczono.