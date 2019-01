Soboń: pomożemy samorządom w przekształceniu użytkowania wieczystego we własność

Pomożemy samorządom we wszystkich kwestiach związanych z przekształceniem użytkowania wieczystego we własność - zapowiedział w piątek wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Dodał, że uwłaszczenie teraz jest automatyczne.

Jak dodał wiceminister, "pomożemy także spółdzielniom mieszkaniowym". "Mieliśmy już pierwsze spotkania z przedstawicielami spółdzielni" - powiedział.



Zaznaczył, że ministerstwo w rozmowach tak z samorządami, jak i spółdzielniami stawia warunki brzegowe. "Nie zgodzę się na to, abyśmy wrócili do trybu wnioskowego. Uwłaszczenie musi być automatyczne" - podkreślił.



Wiceminister przypomniał, że na gruntach samorządowych wysokość bonifikaty jest ustalana przez radę gminy, powiatu lub sejmik województwa. "Apeluję do samorządów, które nie mają żadnych bonifikat, aby je przyznać" - powiedział Soboń.



Odniósł się także do przekształcenia użytkowania wieczystego we własność gruntów pod garażami. Jak powiedział, grunty pod garażami podziemnymi w budynkach mieszkalnych, podlegają ustawie. "Te wolno stojące na działkach komercyjnych zostaną przekształcone w kolejnym etapie" - powiedział.



Jak powiedział wiceminister, najważniejsze w ustawie o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność to, że "Polacy mają gwarancje, że te przepisy są nie do podważenia przez Trybunał Konstytucyjny, przez sądy, przez kogokolwiek, są raz na zawsze". "Polacy mają gwarancję własności, której nikt nigdy im nie odbierze" - podkreślił Soboń.



1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy, których celem jest przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów, na których stoją budynki mieszkalne - we własność tych terenów. Jak informował po przyjęciu ustawy minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, dzięki zmianom 2,5 mln użytkowników wieczystych staje się z mocy prawa właścicielami gruntów pod swoimi mieszkaniami.



Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów umożliwiła ustawowe przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 r. we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi i urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.



Takie przekształcenie jest odpłatne. Osoby, które stały się z mocy prawa właścicielami gruntów, są zobowiązane do wpłat należności za nabycie prawa własności w formie corocznej opłaty przez 20 lat. Wysokość opłaty rocznej za przekształcenie odpowiada wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia – dla użytkowanych budynków na 1 stycznia 2019 r. Na mocy ustawy samorządy mogą waloryzować te opłaty - już z tytułu własności - ale tylko przy zastosowaniu wskaźników ogłaszanych przez GUS.



Dzięki ustawie możliwe jest wniesienie opłaty jednorazowo. Na gruntach Skarbu Państwa obowiązuje wysokość bonifikaty określona przez ustawę. Dla tych, którzy postanowią zapłacić całą 20-letnią sumę jednorazowo w pierwszym roku, bonifikata wynosi 60 proc., a w kolejnych latach będzie obniżana o 10 pkt. proc.



Bonifikata może być także udzielana przy przekształceniu użytkowania wieczystego we własność na gruntach samorządowych - jej wysokość jest ustalana przez radę gminy, powiatu lub sejmik województwa.



Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków będzie stanowić zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, które właściwy organ przekaże do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej w terminie 14 dni od wydania. Sąd dokona z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę w księgach wieczystych.



Obowiązek wniesienia opłaty obciąża każdorazowo właściciela nieruchomości, w odniesieniu do której istnieje roszczenie o opłatę, przez okres pozostały do wnoszenia tej opłaty.