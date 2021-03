Soboń: sprawa majątku Daniela Obajtka warta wyjaśnienia

Rolą CBA jest to, aby sprawdzić wszystko, o co sam prezes PKN Orlen poprosił; żeby uspokoić opinię publiczną, wszystkich, którzy te informacje uważają za warte wyjaśnienia; myślę, że one są warte wyjaśnienia" - powiedział wiceszef MAP Artur Soboń, pytany o kwestie związane z majątkiem Daniela Obajtka.

Soboń w środę radiowej Jedynce był pytany o PKN Orlen i jego prezesa Daniela Obajtka w kontekście publikacji niektórych mediów na temat majątku szefa PKN Orlen.

"Z punktu widzenia Ministerstwa Aktywów Państwowych dzisiaj rola Orlenu to jest rola tej firmy, która buduje duży koncern multienergetyczny. Koncern, który ma swoje znaczenie nie tylko w Polsce, ale w tej części Europy, który skupia kilka kluczowych w tym zakresie biznesów, bo oprócz rafinerii, petrochemii, także energetyka. Także handel detaliczny" - powiedział Soboń w radiowej Jedynce.

Jak wskazał, "jesteśmy przed wyzwaniem fuzji z Lotosem, realizacją tych środków zaradczych i całego procesu przez zarząd Orlenu".

"I mam wrażenie, że pan prezes, Daniel Obajtek jest tą osobą, która ma determinację, aby ten proces zakończyć i to dla nas jest oczywiście najważniejsza informacja, bo chcielibyśmy, aby ten proces się udał dla budowy siły Orlenu, tego koncernu, który będzie mógł m.in. inwestować, realizować duże projekty inwestycyjne. I to jest dla nas absolutnie kluczowe" - powiedział Soboń.

Odnosząc się do kwestii związanych "z majątkiem, czy innymi sprawami, które są dzisiaj na agendzie medialnej, to mam takie przekonanie, że pan prezes Daniel Obajtek je na bieżąco wyjaśnia, pokazuje to - jak to jego zdaniem to wyglądało".

"I to już jest pewnie jego rola, już tutaj rola polityków jest żadna, rola służb jest taka, aby sprawdzić dokładnie wszystko, o co sam prezes Obajtek poprosił. To jest rolą CBA, aby rzeczywiście to zrobić, żeby uspokoić tutaj opinię publiczną, tych wszystkich, którzy te informacje uważają za warte wyjaśnienia. Myślę, że one są warte wyjaśnienia" - powiedział wiceminister.

Soboń został zapytany o to, czy na czas sprawdzania przez CBA majątku Obajtka powinien on się zawiesić, albo powinien zostać zawieszony w funkcji szefa Orlenu.

"Uważam, że przed nami naprawdę ogromne wyzwania związane z tym, co Orlen planuje. I te wyzwania trzeba realizować. Nie widzę dzisiaj żadnych powodów dla których taka decyzja miałaby być podjęta. Ale jeśli służby będą uważały inaczej, to oczywiście trzeba będzie ten pogląd weryfikować. Dzisiaj nie mam żadnych podstaw, aby składać tego typu oczekiwania wobec kogokolwiek z zarządu spółki PKN Orlen" - powiedział Soboń.

Dopytywany, czy MAP wzywało Obajtka do wyjaśnień, odparł: "ja nie nadzoruję PKN Orlen. To jest pytanie do pana ministra Jacka Sasina".

We wtorek pełnomocnik Obajtka mec. Maciej Zaborowski wniósł o kompleksową kontrolę majątku i oświadczeń majątkowych w imieniu swojego klienta, zapewniając, że nie ma on nic do ukrycia.

Pismem złożonym w CBA Obajtek wniósł o przeprowadzenie kompleksowej kontroli swojego majątku, w tym m.in. także ponownej kontroli złożonych w ubiegłych latach oświadczeń majątkowych. Zaborowski zapewnił, że to własna inicjatywa Daniela Obajtka, która ma na celu rozwianie wszelkich wątpliwości, co do jego osoby i jego majątku.

Centralne Biuro Antykorupcyjne oświadczyło we wtorek, że podejmie czynności w sprawie kontroli majątku i oświadczeń majątkowych szefa PKN Orlen Daniela Obajtka. CBA podało, że dwukrotnie w przeszłości badało jego oświadczenia majątkowe.

W ostatnich tygodniach niektóre media donoszą o majątku prezesa PKN Orlen i wątpliwościach dotyczących pochodzenia m.in. licznych nieruchomości należących do Obajtka. W związku z tymi doniesieniami politycy opozycji poinformowali o złożeniu zawiadomień i wniosków do m.in. prokuratury, NIK-u i CBA ws. nieprawidłowości dotyczących działalności i majątku b. wójta Pcimia. Koalicja Obywatelska przekazała też, że powołuje w klubie zespół śledczy, który będzie zajmował się sprawą obecnego prezesa Orlenu.

Obajtek konsekwentnie zaprzecza tym zarzutom. We wtorek rano w Polskim Radiu 24 mówił, że został sprawdzony z całego życia zawodowego przez CBA i prokuraturę, a jego dochody są udokumentowane. Zapewnił, że nie ukrywa majątku. Zapowiedział też wejście na drogę sądową w związku z ostatnimi publikacjami medialnymi na jego temat.