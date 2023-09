Soboń: złoty między 4,40 a 4,60 za euro wspiera eksport i spadek inflacji

Poziom złotego między 4,40-4,60 do euro wspiera eksport, a z drugiej strony spadek inflacji - ocenił w środę na Twitterze wiceminister finansów Artur Soboń.

"Stabilny złoty jest dla rządu bardzo ważny, poziom złotego między 4,40 - 4,60 do euro wspiera eksport, a z drugiej strony spadek inflacji. Gospodarka polska ma silne fundamenty, a rząd pokazał w 2022 r., że ma narzędzia, m.in. czasowe obniżenie płynności" - napisał Soboń na Twitterze.

Wcześniej w środę w Programie 1 Polskiego Radia wiceminister finansów był pytany, czy jest się czego bać w związku z tym, że "waluty poszły ostro w górę". "Zawsze trzeba być tutaj ostrożnym; nie jest tak, że Polska jest dzisiaj państwem, które jest w izolowanej sytuacji zewnętrznej. Zawsze tutaj ostrożnym być trzeba" - odpowiedział.

"Nie widzę powodów, żebyśmy się dzisiaj o polską walutę mieli przesadnie obawiać. Ona pokazała swoją siłę - od początku roku była tą walutą, która najszybciej rosła w regionie. Wiem, że ostatnie dni to jest okres turbulencji, ale mam nadzieję, że on będzie szybko za nami i polski złoty z powrotem wróci do tej ścieżki, którą znamy z pierwszego półrocza tego roku, czyli ścieżki, w której złoty wzmacnia swoją wartość w stosunku do innych walut" - powiedział Soboń.

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła w ubiegłą środę wszystkie stopy procentowe o 0,75 pkt. proc. - referencyjną do 6 proc., lombardową do 6,5 proc., depozytową do 5,50 proc., redyskontową do 6,05 proc., oraz dyskontową weksli do 6,10 proc. Po decyzji RPP złoty osłabił się wówczas wobec euro o prawie 2 proc.

We wtorek około godz. 17 euro kosztowało 4,67 zł, dolar 4,36 zł, a frank szwajcarski - 4,88 zł. W środę ok. godz. 12.40 złoty odrabiał część strat; euro kosztowało prawie 4,63 zł, dolar 4,31 zł, a frank szwajcarski niemal 4,83 zł.