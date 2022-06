Societe Generale: historia sugeruje spadek S&P500 jeszcze o 24 proc.

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Stratedzy Societe Generale twierdzą, że 150-letnia historia rynku wskazuje możliwość spadku S&P500 jeszcze do 24 proc. w tym roku, informuje Bloomberg.

Analiza danych historycznych sugeruje, że S&P500 powinien spaść nawet o 40 proc. poniżej szczytu ze stycznia aby osiągnąć dno, twierdzą autorzy raportu. Oznacza to zejście indeksu do 2900 pkt. Górna granica prognozy to 3150 pkt., co oznaczałoby spadek indeksu o 34 proc. poniżej szczytu.