VAT na soki w komisji

Posłowie PiS, w trakcie prac Komisji Finansów Publicznych, mają przywrócić niższe stawki VAT dla napojów owocowych.

Posłowie skierowali wczoraj rządowy projekt zmian w ustawie o podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej do Komisji Finansów Publicznych. Wcześniej PiS zadeklarował, że w trakcie prac nad ustawą przywrócona zostanie 5-proc. stawka dla napojów owocowych.

"To bardzo dobra wiadomość dla polskich przedsiębiorców, sadowników i rolników" – oceniła rada podatkowa Konfederacji Lewiatan.

Dodano, że celem zawartych w ustawie zmian jest uproszczenie systemu stawek VAT, który obecnie jest bardzo rozbudowany i skomplikowany. Wprowadzona ma zostać Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS), która ułatwi przedsiębiorcom uzyskanie informacji o właściwej stawce VAT - zaznaczono.

Przypomnijmy — larum odnośnie propozycji zmian w VAT podniosło się w grudniu, gdy „PB” doniósł, iż zgodnie z nową matrycą napoje zawierające więcej niż 20 proc. soku, czyli produkty nazywane napojami i nektarami (które według prawa różnią się zawartością soku warzywnego lub owocowego i dodatkami takimi jak cukier) obejmie podwyżka podatku z 5 do 23 proc. Julian Pawlak, szef Krajowej Unii Producentów Soków (KUPS), tłumaczył wówczas, że doprowadzi to do załamania niektórych części tego rynku, i to tych z typowo polskich owoców jak porzeczki, aronia czy wiśnie. Niemożliwe jest bowiem zrobienie z nich 100-procentowego soku – intensywny smak nie zostanie zaakceptowany przez klienta. Napoje te będą wyżej opodatkowane, a więc droższe, co ograniczy sprzedaż gotowych produktów, a więc także skup owoców.

- Z obecnych szacunków wynika, że cena litra napoju/nektaru wzrosłaby od 0,4 do 1 zł, więc konsumenci zmniejszą zakupy produktów z wsadem owoców i warzyw. Pytanie, co kupią w zamian i czy nie sięgną po napoje na bazie sztucznych konserwantów. Jest to absolutnie pod prąd obecnych wytycznych odnośnie diety, promowania zdrowego trybu życia itd. — przestrzegał w grudniu 2018 r. w „PB” szef KUPS.

W protestach przetwórcy byli wspierani, wyjątkowo, przez sadowników i plantatorów.

- Co więcej, zmniejszony popyt na polskie owoce wzmocni wszystkich naszych konkurentów, np. producentów pomarańczy, które także są powszechnie używane jako wsad do napojów — tłumaczył wtedy Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP i poseł PSL.

Po wykonaniu analiz producenci soków twierdzili w lutym tego roku, że planowany wyższy podatek VAT na napoje owocowe będzie oznaczał wzrost obciążeń dla nabywców o 400 mln zł.

Projekt wpłynął do Sejmu 5 marca, 15 marca miało odbyć się pierwsze czytanie, którego nie dokończono. Jeszcze na początku czerwca Polska Agencja Prasowa podawała, iż Centrum Informacyjne Sejmu poinformowało ją, iż prace nad projektem przewidującym nową matrycę VAT nie są kontynuowane, zaś jeżeli zostanie podjęta decyzja o jego dalszym rozpatrywaniu, to powrót do projektu rozpocznie się od przegłosowania wniosku o jego odrzucenie w pierwszym czytaniu.