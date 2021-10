Na piątek pod siedzibą Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu zaplanowana jest manifestacja związkowców z "Solidarności". To protest przeciwko postanowieniom Trybunału ws. kopalni węgla Turów. "Decyzje TSUE są haniebne i bezprawne" - mówi PAP jeden z organizatorów manifestacji.

"Jedziemy po to, żeby zamanifestować nasze niezadowolenie, nasz gniew, naszą złość na bezprawne i haniebne decyzje podejmowane jednoosobowo przez - jak to ujmę - tzw. Trybunał Niesprawiedliwości Unii Europejskiej. Jego decyzje są dla nas nie do przyjęcia. Po pierwsze uderzają w bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, po drugie uderzają w mieszkańców, pracowników tego regionu, pracowników całego kompleksu turowskiego" - mówi PAP Jarosław Grzesik, szef Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność", współorganizator demonstracji.