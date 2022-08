Sony grozi zwrot 5 mld GBP brytyjskim użytkownikom PlayStation

Sony zostało oskarżone o to, że przez sześć lat pobierało zawyżone kwoty od użytkowników jego konsoli PlayStation w Wielkiej Brytanii, informuje The Guardian.

Skargę do trybunału ds. konkurencji wniósł Alex Neill, zajmujący się walką o prawa konsumentów. Twierdzi, że Sony nadużywało pozycji dominującej na brytyjskim rynku. Miało to polegać na stosowaniu nierzetelnych zasad i warunków w PlayStation Store, przez który Sony sprzedaje gry, dodatki oraz subskrypcje. Neill wskazuje na stałą opłatę wysokości 30 proc. pobieraną od deweloperów chcących sprzedać gry przez PlayStation Store. Skutkowało to tym, że cyfrowa wersja gry była droższa od jej wersji materialnej.

Jeśli skarga zostanie uznana, każdy, kto w Wielkiej Brytanii kupił przez PlayStation Store grę lub dodatek po 19 sierpnia 2016 roku może mieć prawo do zwrotu od 67 GBP do nawet 562 GBP. Łącznie Sony może zostać zmuszone do zwrócenia 5 mld GBP, pisze The Guardian.

