George Soros uważa, że BlackRock robi błąd inwestując pieniądze klientów w Chinach, nie mówiąc o ryzyku dla bezpieczeństwa narodowego USA.

- Pompowanie miliardów dolarów w Chiny obecnie to tragiczny błąd – napisał Soros w The Wall Street Journal. – To prawdopodobnie doprowadzi do straty pieniędzy klientów BlackRock i zaszkodzi interesom bezpieczeństwa narodowego USA i innych demokracji – dodał.