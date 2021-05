Sotheby’s jako pierwszy duży dom aukcyjny sprzedał nie cyfrowe dzieło sztuki za kryptowalutę.

W środę Sotheby’s sprzedał dzieło Banksy’ego "Love is in the Air" za 12,9 mln USD podczas aukcji trwającej 14 minut, w której uczestniczyło czterech licytujących. Nie wiadomo, której kryptowaluty użyto w transakcji. Wcześniej w maju Sotheby’s ogłaszał, że będzie akceptował płatności w bitcoinach i etherach.

W czwartek kryptowaluty tanieją po tym jak Elon Musk niespodziewanie ogłosił, że Tesla nie będzie akceptowała płatności w bitcoinie, co deklarowała wcześniej w tym roku. Kurs bitcoina spada obecnie o 10 proc. do 51346 USD, a ether tanieje o prawie 7 proc. do 4019 USD.

