Spadek awersji do ryzyka niekorzystny dla cen złota

Poprzedni tydzień zakończył się zniżką notowań złota. W dużej mierze odpowiadała za to sytuacja na rynkach walutowych – silny dolar dawał inwestorom pretekst do mniejszego zainteresowania rynkiem żółtego kruszcu. W rezultacie, końcówka piątkowej sesji sprowadziła notowania złota do okolic 1940-1950 USD za uncję.

Nowy tydzień rozpoczyna się od podobnych nastrojów na rynku złota. Co prawda notowania kruszcu nie spadają wyraźnie, jednak znajdują się pod delikatną presją podaży, tuż powyżej poziomu 1940 USD za uncję.