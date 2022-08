Spadek cen soi na skutek obaw o popyt

Presja na spadek cen soi ma dwie główne przyczyny. Pierwszą z nich są obawy o popyt na soję w Chinach. Po tym, jak Państwo Środka zaprezentowało rozczarowujące dane makroekonomiczne, pojawiły się oczekiwania słabszego importu soi w kolejnych miesiącach – zwłaszcza że Chiny to dominujący konsument i importer soi na świecie.

Z kolei drugim czynnikiem, sprzyjającym przecenom soi, są oczekiwania korzystnej pogody na terenach uprawy soi w Stanach Zjednoczonych. Co prawda we wczorajszym raporcie Departamentu Rolnictwa podano, że 58 proc. soi w USA jest dobrej lub bardzo dobrej jakości (spadek z 59 proc. we wcześniejszym tygodniu), jednak prognozy zapowiadają opady deszczu oraz nieco niższe temperatury, pozwalające zachować w ziemi więcej wilgoci i sprzyjające niezakłóconemu wzrostowi soi.