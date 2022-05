Spadek importu miedzi do Chin w kwietniu

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Na rynku miedzi strona podażowa w ostatnich tygodniach ma wyraźną przewagę. Cena miedzi w USA rozpoczyna spadkiem – i to dynamicznym – również bieżący tydzień, schodząc do okolic 4,14 USD za funt. To najniższa cena miedzi od przełomu września i października poprzedniego roku.

Dzisiaj sprzyjającym niedźwiedziom akcentem na rynku miedzi są dane dotyczące importu tego metalu do Chin. Oficjalne dane pokazały bowiem, że w kwietniu import ten wyniósł 465,33 tys. ton, co oznacza spadek o około 4% w stosunku do kwietnia poprzedniego roku oraz spadek aż o prawie 7,7% w relacji do marca bieżącego roku.