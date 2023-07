Spadek cen frachtu przepołowił zysk spółki z NewConnect

Według wstępnych danych, zysk netto ATC Cargo, notowanej na NewConnect spółki zajmującej się frachtem lotniczym i morskim z Azji, spadł w II kwartale o 50 proc. do 1,9 mln zł.

Przychody firmy spadły o 38 proc. do 77,7 mln zł, zysk operacyjny obniżył się o 31 proc. do 2,9 mln zł, a EBITDA o 37 proc. do 3,1 mln zł.

“Na poziom wyników finansowych spółki w II kwartale 2022 roku wpływ miała przede wszystkim sytuacja na rynku transportu morskiego i lądowego, w tym globalne zmniejszenie się ilości towarów do obsługi, co powoduje wzrost konkurencji (m.in. cenowej) między podmiotami specjalizującymi się w organizacji przewozów oraz idące za tym dalsze spadki stawek frachtowych" - podano w komunikacie.

W I kwartale tego roku przychody wyniosły 85 mln zł (spadek o 33 proc.), a zysk netto 4,95 mln zł (+32 proc.).

Kurs spółki zareagował mocnym spadkiem.

W rekordowym 2022 r. przychody ATC Cargo wyniosły 0,5 mld zł, a zysk netto 26,1 mln zł. Spora jego część (19,9 mln zł, 3 zł na akcję) wbrew rekomendacji zarządu trafiła na dywidendę dla akcjonariuszy. Prawo do niej zostało już przyznane.