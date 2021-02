Spadek zapasów miedzi przed chińskim Nowym Rokiem

Końcówka poprzedniego tygodnia na rynku miedzi przyniosła dynamiczną zwyżkę, która doprowadziła notowania do najwyższych poziomów od niemal dwóch tygodni. Cena miedzi w Stanach Zjednoczonych powróciła tym samym ponad poziom 3,60 USD za funt. Dzisiaj notowania miedzi w USA poruszają się blisko piątkowego zamknięcia, w rejonie 3,62-3,65 USD za funt.

Impulsem do zwyżki notowań miedzi w piątek był przede wszystkim wyraźny spadek wartości amerykańskiego dolara. Jednak oprócz tego czynnika, warto wspomnieć również o utrzymującym się zaskakująco dużym popycie na miedź w Chinach.

Na ogół tuż przed obchodami Nowego Roku Księżycowego w Chinach (w tym roku początek tygodniowego święta przypada na 12 lutego, a więc już najbliższy piątek) popyt na miedź spada, a zapasy tego metalu w Państwie Środka rosną, co wynika z obniżenia aktywności chińskich fabryk.

Jednak bieżący rok jest wyjątkowy, bowiem wielu Chińczyków nigdzie nie wyjeżdża na obchody Nowego Roku, co z kolei skłania większość przedsiębiorstw do skrócenia czasu wolnego, przeznaczonego na świętowanie. Wiele fabryk będzie działało dłużej niż zwykle i powróci do normalnej działalności operacyjnej wcześniej niż zwykle – niektóre obniżyły liczbę dni wolnych do dwóch, a część zakładów nie planuje się nawet w ogóle zamknąć na ten czas. To zaś skłania te fabryki do zaopatrywania się w miedź na swoje potrzeby.

Dla cen miedzi ten czynnik także jest istotnym wsparciem w średnioterminowym ujęciu. Obchody Nowego Roku w Chinach na ogół powodują przestój w popycie na miedź oraz imporcie tego surowca do Państwa Środka.