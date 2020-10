Spadek zapasów paliw w USA konsekwencją huraganu Delta

Wczorajsza sesja na rynku ropy naftowej była nerwowa – o ile w pierwszej części dnia przewagę mieli sprzedający, to w późniejszych godzinach stronie popytowej udało się nadrobić straty.

Ogólnie, nastroje inwestorów na rynku ropy są słodko-gorzkie. Nadzieje na programy stymulacyjne oraz zaburzenia podaży ropy naftowej napędzały kupujących, jednak nowe restrykcje związane z pandemią i wizja przedłużającego się okresu obniżonego popytu na ropę skutecznie powstrzymują ceny ropy od istotnych zwyżek.

Wczoraj Departament Energii USA opublikował swój cotygodniowy raport dotyczący zmiany zapasów paliw. Podał w nim, że zapasy ropy w USA w poprzednim tygodniu spadły o 3,82 mln baryłek, czyli nieco więcej niż oczekiwano. Jednocześnie, spadły zapasy benzyny (o 1,63 mln baryłek przy oczekiwaniach zniżki o 1,4 mln baryłek), jak również zapasy destylatów (aż o 7,24 mln baryłek, podczas gdy spodziewano się spadku o 1,95 mln baryłek).

Powyższe dane wydają się optymistyczne, ale warto na nie spojrzeć z perspektywy ostatnich wydarzeń w USA. Uderzenie huraganu Delta spowodowało zarówno znaczący spadek produkcji ropy naftowej na platformach wiertniczych w rejonie Zatoki Meksykańskiej, jak i ograniczenie działalności operacyjnej rafinerii na południowym wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. To sprawiło, że zapasy paliw tak wyraźnie spadły – niemniej, to także oznacza, że ten spadek był zjawiskiem przejściowym.

Końcówka bieżącego tygodnia upływa również pod znakiem spotkania komitetu technicznego OPEC+, czyli organu monitorującego dopasowanie się poszczególnych krajów do limitów produkcji ropy naftowej, jak również doradczego w zakresie dalszych działań. Komitet na razie wyraził zaniepokojenie popytem na ropę naftową na świecie, który rośnie wolniej od oczekiwań, a kolejna fala restrykcji z powrotem go stłumi. Niemniej, prawdopodobnie tym razem komitet techniczny nie podejmie żadnych przełomowych działań, ponieważ do spotkania OPEC+ zostało jeszcze sporo czasu (ma ono się odbyć w dniach 30.11-1.12 br.), a sytuacja na świecie jest dynamiczna.