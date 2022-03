Spadek zapasów ropy naftowej w USA

Od wczoraj notowania ropy naftowej delikatnie zniżkują. To efekt gasnących szans na wprowadzenie przez Unię Europejską sankcji obejmujących import surowców energetycznych z Rosji.

O ile USA na taki krok zdecydowały się już dwa tygodnie temu, to w Europie zdania dotyczące wstrzymania importu ropy naftowej, gazu ziemnego czy węgla są podzielone. O ile finansowanie rosyjskiej machiny wojennej budzi oczywiste dylematy, to wiele krajów na ten moment jest w dużym stopniu uzależnionych od importu rosyjskich surowców. Wprowadzenie sankcji doprowadziłoby nie tylko do konieczności rychłego wprowadzenia trudnych i czasochłonnych zmian w strukturze importu, lecz także prawdopodobnie do kolejnej, dotkliwej zwyżki cen paliw i energii, co byłoby kolejnym ciosem w europejskich konsumentów.