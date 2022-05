Spadek zapasów ropy naftowej w USA

Tymczasem wczoraj na pierwszy plan wybiły się dane dotyczące zapasów paliw w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z oczekiwaniami, w poprzednim tygodniu delikatnie spadły zapasy ropy naftowej w tym kraju, o nieco ponad milion baryłek. Jednocześnie, w tym samym czasie spadły zapasy benzyny (o prawie pół miliona baryłek) oraz wzrosły zapasy destylatów (o prawie 1,7 mln baryłek).

Dane dotyczące zapasów paliw w USA nie okazały się w żaden sposób zaskakujące. Nadal utrzymują się wysokie poziomy eksportu ropy ze względu na wzmożony popyt ze strony m.in. państw Europy oraz Ameryki Środkowej i Południowej. Jednocześnie, zwiększyła się aktywność amerykańskich rafinerii. O ile w pandemii wiele z nich ograniczyło swoją działalność operacyjną, to obecne uwarunkowania, czyli obawy o podaż niektórych paliw, skłaniają producentów do wzmożonej produkcji.

W kolejnych dniach na rynku ropy naftowej należy spodziewać się powrotu skupienia inwestorów na informacjach z Unii Europejskiej. Unijni dyplomaci zapewniają bowiem, że porozumienie w kwestii sankcji na Rosję, obejmujących import rosyjskiej ropy do UE, może zostać wypracowane jeszcze przed końcem maja. Kolejne posiedzenie Rady Europejskiej ma miejsce już 30 maja i to właśnie wtedy może pojawić się konkretna decyzja.

O ile Węgry nadal stawiają opór temu pomysłowi, to warto zwrócić uwagę na ważną rzecz: import ropy naftowej z Rosji i tak jest ograniczony, bowiem firmy zajmujące się handlem ropą unikają zamówień z Rosji ze względu na utrudnienia związane z płatnościami oraz właśnie obawy dotyczące potencjalnych sankcji. Tankowce z rosyjską ropą na Morzu Bałtyckim już praktycznie wcale nie docierają do portów we Francji czy Holandii.