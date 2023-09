Spadki futures przed danymi o CPI

Przebieg środowej sesji na amerykańskich giełdach determinowany zapewne będzie najnowszych odczytem inflacyjnym z gospodarki Stanów Zjednoczonych. Dane zostaną zaprezentowane jeszcze przed otwarciem handlu i od ich jakości w dużej mierze uzależnione będą decyzje podejmowane przez inwestorów.

Na razie jednak dominują słabe nastroje. Wskazuje na to spadająca wycena kontraktów terminowych śledzących zachowanie indeksów. Na dwie godziny przez startem sesji i godzinę przed publikacją CPI, futures na wskaźnik blue chipów Dow Jones IA zniżkują o 0,19 proc. Kontrakty na szerszy indeks S&P500 traciły 0,17 proc., zaś na technologiczny Nasdaq 100 spadały o 0,23 proc.

Mediana prognoz dla inflacji cen konsumenckich zakłada, że w sierpniu ogólna CPI odnotuje przyspieszenia do odpowiednio 0,6 proc. w ujęciu miesięcznym i 3,6 proc. licząc rok do roku. Powodem mogą być wyższe ceny energii będące następstwem skoku notowań ropy naftowej. Z kolei bazowa CPI, nie obejmująca poddających się mocnym wahaniom cen żywności i energii, wyhamuje od 0,2 i 4,3 proc.

Jeśli tylko odczyty nie będą in minus odbiegać od oczekiwań rynku są szanse, że władze monetarne podczas przyszłotygodniowrgo posiedzenia utrzymają stopy na dotychczasowym poziomie, co byłoby korzystne dla rynków akcji. Takie prawdopodobieństwo jest mocno wyceniane przez rynki i według narzędzia FedWatch Tools oceniane aż na 93 proc. Zdecydowanie słabiej prezentują się takie szanse na posiedzeniach w listopadzie i grudniu. Szacowane są na nieco ponad 50 proc. I dopiero w II kwartale przyszłego roku może dojść do ewentualnego poluzowania polityki FOMC.

W dzisiejszym kalendarium oprócz danych o CPI warto też wspomnieć o raporcie z rynku paliw, który może mieć przełożenie na notowania ropy. EIA opublikuje bowiem cotygodniowy raport o zmianie zapasów ropy i jej destylatów na amerykańskim rynku. Oczekuje się, że zapasy surowca zmniejszyły się o 2 mln baryłek.

Sama ropa zyskuje dzisiaj ponownie na wartości oscylując na poziomach ze szczytów z listopada zeszłego roku.

W przedsesyjnym handlu na wartości tracą udziały Apple. Przecen sięga momentami około 1,7 proc. Koncern zaprezentował wczoraj nowe modele iPhone’ach, rozczarowując nieco brakiem, a przynajmmniej na taką skalę jak oczekiwano, tego słynnego „amazing”.

W górę idzie natomiast cena akcji Forda. Wicelider amerykańskiego rynku motoryzacyjnego zapowiedział podwojenie produkcji hybrydowych pickupów F-150 w przyszłym roku. Wzięciem cieszą się też papiery głównego rywala, General Motors, którym rekomendację do poziomu „kupuj” podwyższył UBS.