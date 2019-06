Spadki indeksów GPW, w WIG20 najwięcej stracił CD Projekt

W środę główne indeksy na warszawskiej giełdzie zniżkowały. W gronie blue chipów najsilniej poszły w dół CD Projekt, JSW i PKO BP.

Na środowym zamknięciu WIG20 spadł o 0,6 proc. do 2.282,80 pkt., WIG zniżkował 0,5 proc. do 58.917,55 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,6 proc. do 4.001,84 pkt., a sWIG80, jako jedyny zyskał 0,04 proc. do 11.591,76 pkt.



Z indeksów sektorowych zwracał uwagę spadek WIG.GAMES – o 3,1 proc., do czego przyczyniły się zniżki cen akcji m.in. CI Games, PlayWay i Ten Square Games.



Obroty na GPW wyniosły 867 mln zł, z czego 770 mln zł przypadło na spółki z WIG20.



Po otwarciu środowej sesji, które wypadło nieznacznie poniżej wtorkowego zamknięcia, WIG20 wszedł w fazę spadków do poziomu około 2.265 pkt., po czym ok. 14.00 rozpoczął korektę zwyżkową – podobnie wyglądało zachowanie niemieckiego DAX-a. W efekcie WIG20 zakończył dzień na niemal identycznym poziomie, jak rozpoczął sesję.



Zróżnicowane co do skali spadki występowały także na innych rynkach regionu – najbardziej dotkliwe były na Węgrzech, gdzie BUX stracił ok. 1,5 proc.



DAX spadał o 0,4 proc., a S&P500 zniżkował 0,2 proc. o 17.20.



W gronie spółek z WIG20, których kursy akcji najbardziej straciły, były: CD Projekt – spadek o 5,1 proc., JSW – o 4,4 proc., i PKO BP – o 1,3 proc.



Prezes zarządu CD Projekt Marcin Iwiński powiedział w środę rano agencji Bloomberg, że jest "bardzo zadowolony" z przedsprzedaży gry Cyberpunk 2077, a skala zamówień jest "znacznie wyższa" niż w przypadku poprzedniego bestsellera grupy, czyli Wiedźmina 3.



W reakcji na decyzję o odwołaniu Daniela Ozona z funkcji prezesa zarządu JSW kurs spółki od wtorku, drugą sesję z rzędu, zniżkował. Inwestorzy – zdaniem analityków – obawiają się, że JSW zaangażuje się w projekty non-core.



„Spółka inwestuje środki tam, gdzie uznaje za korzystne. W stosunku do żadnej ze spółek, nie tylko JSW, nie zmuszałem nikogo do niczego. (…) Czasem prezesom coś podpowiadam, ale nie rządzę ręcznie. (…) To odpowiedzialność zarządów” - wyjaśnił w trakcie środowej sesji minister energii Krzysztof Tchórzewski.



W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: Play – w górę o 4,2 proc., PGE – wzrost o 2,6 proc., i Cyfrowy Polsat – zwyżka o 2,4 proc. Rosła także cena Tauronu – o 1,4 proc.



Tauron ma już wyceny swoich aktywów ciepłowniczych i wydobywczych, prowadzi proces wyboru doradcy i wkrótce prześle teasery do inwestorów - poinformowało w trakcie środowej sesji PAP Biznes źródło.



Tauron jest gotowy sfinalizować ich sprzedaż, ale pod warunkiem, że znajdą się chętni na zakup całości oferowanych aktywów.



Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Elektrobudowy - spadek o 9,6 proc., CI Games – w dół o 5,1 proc., i PlayWay – ze zniżką o 4,8 proc.



Kurs Elektrobudowy ustanowił nowe minimum historyczne.



We wtorek po sesji Zarmen poinformował o złożeniu Elektrobudowie deklaracji objęcia 9 mln sztuk nowych akcji spółki za 31,5 mln zł, co w konsekwencji doprowadziłoby do przejęcia kontroli nad giełdową spółką – Zarmen po udanej transakcji miałby 65,47 proc. głosów na walnym zgromadzeniu.



Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Altus TFI - wzrost o 29,0 proc., Orbisu – w górę o 5,5 proc., i Ursusa – zwyżka o 4,8 proc.



Kurs Altusa zyskał od 4 czerwca ok. 35 proc.



Cena Orbisu była najwyżej od maja 2018 roku.



Ursus we wtorek wieczorem poinformował, że podpisał z Alamo Group list intencyjny, na podstawie którego strony rozpoczęły negocjacje dotyczące sprzedaży części lub całości aktywów Ursusa w Dobrym Mieście.