Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy zasugerowały łagodniejsze otwarcie piątkowej sesji po czwartkowych rekordach, pisze Reuters.

Kontrakty terminowe powiązane z indeksem S&P 500 spadły o 0,6 proc. dzień po rekordowym zamknięciu. Kontrakty terminowe na Nasdaq-100 spadły z kolei o 0,7 proc., co sugeruje, że akcje technologiczne mogą być jednymi z najsłabszych po otwarciu piątkowej sesji.

Rosnąca liczba przypadków koronawirusa w Brazylii i Indiach oraz oznaki spowolnienia w chińskim sektorze produkcyjnym osłabiają część optymizmu, który w ostatnich dniach doprowadził główne indeksy do rekordowych poziomów. Inwestorzy obawiają się, że pandemia nadal będzie wpływać na łańcuchy dostaw oraz międzynarodowe podróże.

W obrotach przedrynkowych akcje Twittera spadają o ok. 12 proc. To efekt publikacji prognozy, która zwiastuje spowolnienie napływu nowych użytkowników platformy. Akcje Amazona rosną z kolei o ok. 2 proc. w związku z rekordowym kwartalnym zyskiem.