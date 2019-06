Spadki na giełdach w Europie

W zachodniej Europie rosną giełdowe indeksy. Po południu pojawią się ważne dane makro z gospodarki USA, po słabych odczytach z przemysłu w Niemczech - podają maklerzy.

Rośnie kurs akcji spółki Sanofi na giełdzie w Paryżu, o 3,6 proc. Sanofi mianował prezesem Paula Hudsona, który kierował firmą Novartis od 2016 r., a wcześniej pracował w AstraZeneca.



Mediaset Espana zwyżkuje na giełdzie w Madrycie 6,0 proc. po informacjach anonimowych źródeł, że Mediaset SpA Silvio Berlusconiego rozważa możliwości związane z Mediaset Espana, w tym połączenie.



Akcje Jyske Bank tanieją na giełdzie w Kopenhadze o 3,9 proc. Analitycy Nordea obniżyli rekomendację dla walorów tej spółki do "sprzedaj" z "trzymaj", a cenę docelową określili na 271,50 koron.



Najważniejsza tego dnia informacja pojawi się na rynkach o 14.30, gdy zostaną opublikowane dane o sytuacji na amerykańskim rynku pracy w maju.



Analitycy spodziewają się stopy bezrobocia w USA na poziomie 3,6 proc., bez zmian wobec kwietnia, oraz wzrostu liczby miejsc pracy w sektorze pozarolniczym o 175 tys., a w sektorze prywatnym - wzrostu o 174 tys.



Dane te będą ważnym argumentem dla amerykańskiej Rezerwy Federalnej - kiedy przystępować do obniżenia stóp procentowych, aby gospodarka USA nie wytraciła tempa wzrostu.



Póki co, inwestorzy z uwagą śledzą doniesienia o staraniach amerykańskiego rządu, by ugasić "ogień" w relacjach z Meksykiem.



Źródła podają, że po środzie i czwartku "bez przełomu" teraz rozmowy USA-Meksyk będą kontynuowane w piątek, a administracja prezydenta Donalda Trumpa rozważa odłożenie w czasie ceł na amerykańskie towary, aby Meksyk miał więcej czasu na przygotowanie rozwiązania kryzysu migracyjnego.



Tymczasem w piątek premier Wielkiej Brytanii Theresa May zgodnie ze złożoną pod koniec maja zapowiedzią ustąpi z funkcji liderki Partii Konserwatywnej. Do tej decyzji skłoniła ją niemożność przeforsowania w parlamencie wynegocjowanej przez jej rząd umowy z Unią Europejską o warunkach wyjścia.



Do zastąpienia May zgłosiło się jak na razie 11 kandydatów. Według planów proces wyłonienia następcy May powinien skończyć się najpóźniej w połowie lipca, a nowy szef partii przejmie także urząd premiera.



Na rynku walutowym euro zniżkuje o 0,1 proc. do 1,1267 USD, brytyjski funt zyskuje o 0,1 proc. do 1,2704 USD - analitycy oceniają, że jeśli nowym premierem W.Brytanii zostanie eurosceptyk Boris Johnson, kurs funta może zniżkować o 2 proc. - do 1,24 USD.



Rentowność 10-letnich UST rośnie o 1 pb do 2,12 proc., a niemieckich 10-letnich bundów wynosi -0,23 proc.



Na rynku ropy ceny surowca w USA są na poziomie 53,38 USD/b, po zwyżce o 1,5 proc.



Słabe dane napłynęły już z gospodarki Niemiec - w kwietniu produkcja przemysłu spadła o 1,9 proc. mdm wobec prognozy -0,5 proc.



Lepsze były informacje z Francji - w IV produkcja przemysłowa wzrosła o 0,4 proc. mdm wobec konsensusu +0,3 proc.