Spadki na koniec wzrostowego miesiąca na Wall Street

Na zamknięciu piątkowej sesji Dow Jones spadał o 0,5 proc., S&P500 tracił 0,7 proc., a Nasdaq zniżkował o 0,9 proc. W kwietniu Dow Jones wzrósł o 2,7 proc. i był to jego trzeci wzrostowy miesiąc z rzędu. Nasdaq, dla którego był to szósty z rzędu wzrostowy miesiąc, zyskał w kwietniu 5,4 proc. Wartość S&P500 poszła w górę w kwietniu o 5,2 proc. i był to jak dotąd najlepszy w tym roku miesiąc indeksu.

Podczas piątkowej sesji wartość głównych indeksów zmieniała się w niewielkim zakresie. Lepsze niż oczekiwano wyniki kwartalne i prognozy Amazon.com i spadek rentowności obligacji nie poprawiły nastrojów rynku. Popsuł je natomiast Robert Kaplan, szef Fed w Dallas, ogłaszając potrzebę rozpoczęcia rozmowy na temat ograniczania wsparcia dla gospodarki przez bank centralny. Jako argument wskazał wysokie wyceny akcji. Mówił także o „przesadzie i nierównowadze” na rynkach. Dolar wyraźnie się umacniał, co było negatywne dla notowanych w amerykańskiej walucie aktywów. Opublikowane w piątek dane o dochodach i wydatkach konsumentów były „jastrzębie”, mogły wzmocnić obawy inwestorów obawiających się szybkiego wzrostu inflacji. Rentowność obligacji USA spadła w piątek, ale przez tydzień wzrosła, w przypadku „dziesięciolatek” najmocniej od miesiąca.