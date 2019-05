Spadki na zagranicznych giełdach

Wymiana zdań pomiędzy USA a Chinami jest na poziomie "wrzenia", a za kilka godzin powinny rozpocząć się negocjacje handlowe. Na giełdach widać duże spadki indeksów, podają maklerzy.

Europejski wskaźnik Stoxx 600 zniżkuje o 0,7 proc. Indeks sektora motoryzacyjnego traci 1,7 proc., a spółek wydobywczych - spada o 1,4 proc.



Akcje największego na świecie koncernu stalowego ArcelorMittal zniżkują o 3,7 proc. po tym, jak spółka zanotowała najniższy zysk kwartalny od 2016 r. Firma podała, że w I kw. jej EBITDA wyniosła 1,65 mld USD, a prognozy zakładały 1,70 mld USD.



Od początku tego tygodnia inwestorzy uważnie śledzą rozwój wydarzeń związanych z relacjami handlowymi USA-Chiny.



Kilka dni temu prezydent USA Donald Trump ogłosił, że od piątku USA podwyższą cła na wybrane towary importowane z Chin do Stanów Zjednoczonych z 10 do 25 procent. Zostaną też nałożone dodatkowe taryfy na inne chińskie produkty.



W środę Trump powiedział, że "naród azjatycki złamał umowę" i "za to zapłaci".



Władze w Pekinie już zapowiedziały, że "odpowiedzą tym samym", jeśli Biały Dom będzie kontynuował swój plan podwyższenia od piątku ceł na chińskie towary sprowadzane do USA.



Tymczasem do USA przybywa na rozmowy wicepremier Liu He.



Trump napisał na Tweeterze, że "Chiny właśnie nas poinformowały, że przyjeżdżają do USA, aby zawrzeć umowę". Ocenił, że "wszystko się ułoży".



Na rynku walutowym euro jest wyceniane po 1,1196 USD, a japoński jen zyskuje 0,3 proc. do 109,95 za dolara USA. Gubernator Banku Japonii Haruhiko Kuroda wskazał w czwartek, że bank centralny Japonii zastanowi się nad poluzowaniem polityki monetarnej, jeśli nastąpi spadek cen.



Rentowność 2-letnich UST spada o 2 pb do 2,28 proc., a 10-letnich zniżkuje o 1 pb do 2,45 proc.



Ropa na NYMEX tanieje o 1,1 proc. do 61,43 USD/b.



Złoto drożeje o 0,2 proc.



O 14.30 prezes Fed Jerome Powell wygłosi "powitalny" komentarz podczas konferencji Fed w Waszyngtonie.



Tego dnia wystąpi też prezes Fed z Atlanty Raphael Bostic - o 15.45, a o 19.15 głos zabierze prezes Fed z Chicago - Charles Evans.