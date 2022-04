Spadkowy początek tygodnia na rynkach metali

W ostatnim czasie sytuacja na rynkach metali szlachetnych jest wyjątkowo dynamiczna. Poprzedni tydzień zakończył się zniżkami kluczowych kruszców szlachetnych. Najwięcej uwagi przyciągnęły zniżki notowań złota, które tydzień temu ugięło się pod presją psychologicznej bariery na poziomie 2000 USD za uncję i odbiło się od tego poziomu w dół.

Obecnie cena złota dotarła jednak do innego, równie istotnego poziomu, a mianowicie 1900 USD za uncję. Obecnie poziom ten służy jako skuteczne wsparcie, bowiem we wtorek rano cena złota odbija się w górę. Warto jednak zaznaczyć, że odbicie to nie jest dynamiczne, co pokazuje, że strona podażowa nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa i może ponownie na poziom 1900 USD za uncję naciskać.