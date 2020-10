Spadkowy początek tygodnia na rynku ropy naftowej

Notowania ropy naftowej rozpoczynają tydzień od zniżki. Cena ropy WTI osuwa się w dół poniżej 39 USD za baryłkę, a jeszcze wyraźniejszą przecenę widzimy na wykresie notowań ropy Brent, gdzie notowania rozpoczęły bieżący tydzień od luki spadkowej i spadku poniżej 41 USD za baryłkę.

Impulsem do przeceny, który istotniej przełożył się na ceny europejskiej ropy, były informacje napływające z Libii. Tamtejsza NationalOil Corporation (NOC) poinformowała bowiem o zdjęciu klauzuli forcemajeure („siły wyższej”) z kontraktów dotyczących eksportu libijskiej ropy z dwóch kluczowych portów. To oznacza, że Libia jest coraz bardziej przekonana o tym, że dostawy surowca będą niezachwiane w najbliższych tygodniach.

NOC podała również, że produkcja ropy naftowej w Libii w ciągu najbliższych czterech tygodni wzrośnie do około miliona baryłek surowca dziennie. To oznaczałoby, że eksport ropy z tego północnoafrykańskiego kraju prawdopodobnie powróci do poziomów z poprzedniego roku. Eksport ropy z Libii przekraczał milion baryłek dziennie po raz ostatni w grudniu 2019 roku, podczas gdy w styczniu 2020 r. ze względu na rozpoczętą blokadę wojskową spadł do około 700 tys. baryłek dziennie, a od lutego znajdował się w okolicach 100 tys. baryłek dziennie. Dopiero w drugiej połowie września br. Libia poinformowała o kompromisie politycznym wewnątrz kraju, odwołaniu blokady oraz planach powrotu do produkcji zgodnej z możliwościami tego kraju.

Informacje z Libii napłynęły na rynek ropy w mało komfortowym momencie. Parę dni temu panel ministrów państw OPEC+ w zasadzie nie podał żadnych konkretów w zakresie możliwych modyfikacji porozumienia naftowego, oprócz ogólnej deklaracji dalszej chęci wspierania cen ropy. Największym zmartwieniem producentów ropy jest jednak perspektywa obniżonego popytu na ten surowiec w obliczu restrykcji związanych z drugą falą pandemii.