Spadkowy początek tygodnia na rynku ropy naftowej

Na rynku ropy (i nie tylko) dzisiaj rano panują nieco lepsze nastroje, związane z oczekiwaniami postępów w rozmowach dyplomatycznych na linii Ukraina-Rosja. Mimo utrzymujących się walk na terenie Ukrainy, pojawiły się optymistyczne wypowiedzi zarówno ze strony ukraińskich, jak i amerykańskich dyplomatów, sugerujące większą otwartość Rosji do negocjacji. Co prawda nadal trudno ocenić, na ile przedstawiają one rzeczywisty obraz sytuacji, ale dzisiaj rozmowy mają być kontynuowane.

O ile konflikt w Ukrainie pozostaje w centrum uwagi inwestorów na rynku ropy naftowej, to warto pamiętać również o innych istotnych kwestiach, które mogą w bieżącym tygodniu wpłynąć negatywnie na ceny tego surowca. Po pierwsze, amerykańska Rezerwa Federalna już w środę podejmie decyzję w kwestii stóp procentowych w USA. Jeśli pojawiłoby się bardziej jastrzębie podejście tej instytucji, a zwyżka stóp sięgnęłaby nie 25 pb, lecz nawet 50 pb (co jest brane pod uwagę w prognozach), to byłby to ruch wspierający wartość amerykańskiego dolara i negatywnie wpływający na ceny ropy naftowej.

A po drugie, popyt na ropę na świecie nadal stoi pod znakiem zapytania ze względu na niepewność związaną z pandemią Covid-19. Mimo że ostatnio zeszła ona na dalszy plan, to bynajmniej nie przeminęła. Niepokojące dane napłynęły bowiem z Chin, gdzie liczba nowych przypadków wzrosła do najwyższych poziomów od dwóch lat, a miasto Shenzhen objęte zostało lockdownem. To sugeruje, że nie można wykluczyć przedłużania się restrykcji dotyczących przemieszczania się także na kolejne miesiące 2022 roku.