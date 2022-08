Spadkowy początek tygodnia na rynku ropy naftowej

Pesymizm na rynku ropy naftowej w tym tygodniu wynikał z kilku czynników. Po pierwsze, fala negatywnych nastrojów przewinęła się przez szeroki rynek finansowy w związku z powrotem obaw o recesję. Już sam ten fakt sprzyjał zniżkom cen ropy, na którą popyt jest uzależniony w dużym stopniu od globalnej koniunktury – ale dodatkowo, pesymizm wywindował w górę wartość amerykańskiego dolara, co także powodowało presję na spadek notowań ropy.

Po drugie, na początku tygodnia pojawiły się rozczarowujące dane makro z Azji, w tym niższy od oczekiwań odczyt PKB Japonii oraz słabsze od oczekiwań odczyty dynamiki m.in. sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej w Chinach. Ponadto, dane z Chin pokazały, że tamtejsze zapasy ropy wzrosły nawet mimo relatywnie niskich wielkości importu w ostatnich miesiącach – co tym bardziej podkreśla lokalny rozczarowujący popyt na paliwa.

DM BOŚ

Po trzecie, są postępy w negocjacjach dotyczących irańskiego paktu nuklearnego. Iran odpowiedział na propozycję porozumienia, przedstawioną niedawno przez Unię Europejską – co prawda nie podano szczegółów stanowiska tego kraju, jednak sam fakt, że rozmowy się toczą, pokazuje, że jest wola współpracy, co w perspektywie jakiegoś czasu (póki co trudno określić, jakiego) może doprowadzić do wznowienia eksportu ropy z Iranu na szerszą skalę.