Spadła liczba ubogich w USA. Przed pandemią

O 6,8 proc. wzrosła mediana przychodów gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych w 2019 r., co było jednym z czynników prowadzących do spadku liczby osób żyjących w ubóstwie, informuje Reuters. Pandemia jednak zmieni ten optymistyczny obraz.

Mediana ukształtowała się na poziomie 68,7 tys. USD, wynika z danych zaprezentowanych we wtorek przez U.S. Census Bureau w dorocznym raporcie. Tymczasem wskaźnik ubóstwa zmniejszył się o 1,3 punktu procentowego do 10,5 proc. Wg szacunków, w biedzie żyło w 2019 r. około 34 mln Amerykanów, o 4,2 mln mniej niż rok wcześniej.