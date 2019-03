Spółka Asseco zwiększyła EBIT o 50 proc.

Notowana na NASDAQ Formula Systems, z grupy Asseco Poland zwiększyła w ubiegłym roku zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej do 32,2 mln USD z 10,4 mln USD rok wcześniej. Zysk operacyjny wzrósł o 50,6 proc. do 109,6 mln USD, a przychody o 10 proc. do 1,49 mld USD.

W samym czwarty kwartale 2018 r. zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł o 130 proc. do 10,6 mln USD, zysk operacyjny o 64,2 proc. do 32,5 ml USD, a przychody o 7,4 proc. do 393,7 mln USD. Na koniec 2018 r. Formula Systems miała 295,6 mln USD gotówki, ekwiwalentów i depozytów....