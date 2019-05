Spec od centrów usług doradzi w BCG

Jacek Levernes, współzałożyciel ABSL, branżowego związku centrów usług, zaczął pełnić funkcję doradcy (senior advisor) w Boston Consulting Group. Klientom firmy z Europy pomoże w transformacji cyfrowej.

Nina Hałabuz, rzeczniczka Boston Consulting Group (BCG) powitała dziś na portalu LinkedIn Jacka Levernesa. Został doradcą firmy w obszarze transformacji cyfrowej oraz usług 4.0. Pierwsze projekty, nad którymi będzie pracował, zlokalizowane są w Niemczech, Polsce i Wielkiej Brytanii.

- Czuję się zaszczycony, że dołączam do tak renomowanej firmy jak BCG. Cieszę się, że będę mógł się dzielić swoją wiedzą, doświadczeniami i siecią kontaktów, co – mam nadzieję – pomoże firmie w Polsce i Europie wzmocnić pozycję w branży nowoczesnych usług i IT – mówi Jacek Levernes.



Jest jednym z dwóch doradców w BCG w Polsce. Drugi to Mirosław Godlewski, wcześniej wieloletni prezes Netti. W Europie takie funkcje pełni kilkadziesiąt osób. To byli szefowie największych firm lub byli członkowie rządów. Jednym z nich jest np. Anders Fogh Rasmussen, były premier Danii i były sekretarz generalny NATO.



BCG to kolejna firma, do której dołącza Jacek Levernes. Na początku kwietnia menadżer został członkiem rady dyrektorów, odpowiednika rady nadzorczej, w Globalworth Holding, który kontroluje giełdowe Globalworth Poland, firmę z największym portfelem biurowym w Polsce. Firmy z sektora usług biznesowych to główni najemcy powierzchni biurowych.



Dekadę temu Jacek Levernes, jeszcze jako szef centrum usług HP we Wrocławiu, został współzałożycielem i wieloletnim prezesem ABSL, Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych, który dziś zrzesza ponad 200 firm zatrudniających 170 tys. osób. Przez ostatnie kilka lat pracował dla holdingu Finteco, należącego do funduszu Cornerstone Partners i Oaktree Capital.