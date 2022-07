Specjaliści IT najbardziej poszukiwani przez pracodawców w I półroczu br.

Najbardziej poszukiwani przez pracodawców w I półroczu 2022 r. byli specjaliści ds. IT , do których kierowano blisko co czwartą ofertę - wynika z raportu serwisu Pracuj.pl. Pracowników poszukiwały najczęściej przedsiębiorstwa specjalizujące się w finansach i bankowości - stwierdzono.

fot. Adobe Stock