Specjaliści od spełniania budowlanych marzeń

Większość z nas czerpie wiedzę na temat budownictwa z własnego doświadczenia lub, o ile nadarzy się taka możliwość, z wizytacji inwestycji prowadzonych np. przez znajomych. Skalę wyzwań, z jakimi trzeba się zmierzyć podczas budowy, tego, ile zagadnień trzeba opanować, aby doprowadzić ją do szczęśliwego zakończenia, dobrze rozumie jednak tylko ten, kto miał już z nią do czynienia osobiście. Dopiero wtedy tak naprawdę zdajemy sobie sprawę, że do sprawnego przejścia przez ten proces niezbędne są wiedza, doświadczenie i umiejętności prawnika, architekta, inżyniera, geodety, hydraulika, elektryka, murarza, tynkarza, dekarza, i tak można jeszcze wymienić co najmniej kilkanaście zawodów. Efekt?

– Najczęściej i tak dopiero podczas użytkowania obiektu przekonujemy się, co zostało wykonane dobrze, a co nie do końca spełnia nasze oczekiwania – mówi Joanna Żuk, właścicielka i prezes firmy budowlanej Kome Polska, którą prowadzi wspólnie z mężem Grzegorzem, pełniącym funkcję wiceprezesa.

W ciągu ostatnich dwóch lat firma Kome Polska zrealizowała na Dolnym Śląsku i Mazowszu obiekty o łącznej powierzchni ponad 270 tys. mkw.

Kome Polska istnieje od 2006 r. i od tego czasu zrealizowała liczne projekty budowlane w całym kraju. Specjalizuje się w inwestycjach typu zaprojektuj i wybuduj – z inwestorem zawierana jest jedna kompleksowa umowa, obejmująca opracowanie projektu, uzyskanie pozwolenia na budowę i realizację pod klucz.

Pytania i odpowiedzi

– Gdy zakładaliśmy firmę, naszym głównym celem była satysfakcja klientów, co może nie jest specjalnie odkrywcze, ale chyba nie dla wszystkich oczywiste. Zależało nam, aby klienci otrzymywali swoje wymarzone obiekty, z których będą w pełni zadowoleni zarówno pod kątem ekonomicznym, jak i wizualnym czy środowiskowym. Chcieliśmy realizować te marzenia – wspomina Joanna Żuk.

Aby osiągnąć ten cel, Joanna i Grzegorz Żukowie odpowiedzieli sobie na kilka prostych z pozoru pytań.

– Przede wszystkim zastanowiliśmy się, jak powinniśmy działać, aby wykonać indywidualne zamówienie w jakości produktu seryjnego oraz jaką filozofię organizacji procesu budowlanego powinniśmy przyjąć, aby zminimalizować ryzyko i móc dostarczać klientom produkty zgodne z ich oczekiwaniami – tłumaczy Joanna Żuk.

Istotne było też dla nich to, jaką technologię oraz organizację pracy zastosować, aby ograniczyć czas i koszty budowy przy jednoczesnym wzroście jakości i jaką formę współpracy z klientem i innymi uczestnikami projektu zaproponować, aby jego realizacja była płynna i bezstresowa.

– Po pierwsze, postawiliśmy na najlepszych młodych ludzi, którym praca sprawia dużo radości. Stawiamy na wiele zawodów, bo nasza działalność jest wielowątkowa, przy czym wiodąca jest branża budowlana. Bardzo dbamy o to, aby morale było wysokie – podkreśla Grzegorz Żuk.

Bazując na własnym oprogramowaniu, Kome stosuje też pełną informatyzację procesu budowlanego. Wszyscy jego uczestnicy z dowolnego miejsca i w czasie rzeczywistym, za pomocą telefonu lub komputera, mogą uzyskać pełną informację o statusie realizowanego zamówienia w formie raportów dotyczących stanu zaawansowania prac i zasobów. Mogą też korzystać z podglądu na żywo bądź archiwum telewizji przemysłowej, a także mają dostęp do aktualnych rysunków oraz dokumentów formalnych.

– Pełna informatyzacja, mimo że kosztowna na początku, pozwala znacznie zaoszczędzić koszty raportowania i obrotu dokumentami – wyjaśnia Grzegorz Żuk.

Zaprojektuj i wybuduj

Kome zajmuje się procesem budowlanym od pozyskania nieruchomości pod budowę do oddania budynku do użytkowania klientowi, przeprowadzając w jego imieniu wszystkie procedury. Aby sprostać temu zadaniu, w firmie stworzono zespół do przygotowania inwestycji i projektowania wielobranżowego.

– Uzyskanie pozwolenia na budowę wiąże się z wieloma problemami. My mamy doświadczenie w tym zakresie i jesteśmy w stanie przejść przez ten etap możliwie szybko i bez niespodzianek. W trakcie całego procesu budowlanego klient może się bezstresowo zajmować swoją główną działalnością, a rozwiązywanie problemów zostawić nam – zapewnia wiceprezes Kome.

Jak podkreślają właściciele Kome, w ramach zaplanowanego budżetu zawsze wybierają najlepsze możliwe materiały oraz sprawdzonych wykonawców i dostawców, a dobra koordynacja i ułożenie harmonogramu pozwalają na krótkie terminy realizacji nawet bardzo skomplikowanych technologicznie procesów.

– Wszystkie nasze realizacje kończą się sukcesem, co owocuje szybkim napływem zamówień i dynamicznym rozwojem firmy. Zaczynaliśmy od małych obiektów budowlanych, ale ciężko pracując, zdobywaliśmy coraz większe kontrakty. Ostatnie dwa lata obfitowały w nowe wyzwania, co świadczy o ogromnym zaufaniu klientów w całej Polsce. W tym czasie w województwie dolnośląskim zrealizowaliśmy obiekty o łącznej powierzchni użytkowej ponad 155 tys. mkw., a na Mazowszu ponad 115 tys. mkw. Planujemy też ekspansję na inne kraje i kontynenty, bo uważamy, że nasza droga jest słuszna i przynosi sukces firmie oraz jej pracownikom – podsumowuje Joanna Żuk.

