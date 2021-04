Spekulanci postanowili wywindować kurs dogecoina do 42 centów, bo we wtorek wypada 20 kwietnia, czyli 4/20. W amerykańskim slangu to symbol palenia marihuany.

Obecnie, według Coindesk, dogecoin drożeje o 10,3 proc. do 0,413065 USD. W ciągu ostatniej doby kurs kryptowaluty rósł do 0,43 USD.

Dogecoin to w ostatnim czasie ulubiony przedmiot zabawy spekulantów zmawiających się na amerykańskich mediach społecznościowych, którzy w tym roku stali się wyjątkowo aktywni. Kurs kryptowaluty stworzonej dla żartu i nie mającej poważnego zastosowania wzrósł w ubiegłym tygodniu o ponad 400 proc., czemu sprzyja jego niska wartość. - Jest takie plemię inwestorów, wielu z nich to millenialsi, którzy postrzegają to jako wspólną sprawę, ruch – powiedział Antoni Trenchev, współzałożyciel firmy kryptopożyczkowej Nexo. – Dogecoin to taki znak czasu, który objawia się na naszych oczach – dodał.

