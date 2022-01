Spokojna sesja na rynku miedzi

W bieżącym tygodniu notowania miedzi przez większość czasu zwyżkowały, co sprawiło, że notowania tego surowca w Stanach Zjednoczonych powróciły do okolic 4,50 USD za funt. Dzisiaj rano poruszają się one w konsolidacji tuż powyżej tej bariery.

Na rynku miedzi trwa umiarkowany optymizm, związany z ożywieniem gospodarczym po pandemii – niemniej, wzrosty cen miedzi ograniczają zapowiedzi przyspieszenia tempa zacieśniania polityki monetarnej przez Fed, co może negatywnie przełożyć się na wzrost gospodarczy.