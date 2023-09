Spokojne zachowanie kontraktów

Po bardzo udanej czwartkowej sesji, która w przypadku indeksu Dow Jones IA przyniosła największy wzrost od pięciu tygodniu, nastroje przed piątkową sesją są już zdecydowanie bardziej stonowane, choć nadal lekka przewaga pozostaje po stronie popytu.

Na około dwie godziny przed uruchomieniem sesji na rynku kasowym kontrakty na wskaźnik blue chipów DJ IA rosły o 0,24 proc. Z kolei futures na szerszy wskaźnik S&P500 o 0,11 proc. Niestety w przypadku technologicznego Nasdaq 100 mamy już do czynienia z przeceną, indeks spada o 0,05 proc., ale z tendencją do poprawy i powrotu do stanu z początku dnia, kiedy to kontrakt był na plusie.

Na piątek zaplanowana została publikacja kolejnej porcji danych z amerykańskiej gospodarki, w tym jednego z mierników inflacyjnych, cen importu i eksportu. Oczekuje się, że w obu przypadkach odnotowały one w sierpniu wzrost o 0,3 proc. co oznaczałoby lekkie spowolnienie dynamiki wzrostu względem lipcowych 0,4 i 0,7 proc. Byłby to pozytywny sygnał dla władz monetarnych starających się odzyskać pełną kontrolę nad inflacją.

Oprócz tego poznamy raport o produkcji przemysłowej. Prognoza zakłada jej symboliczny wzrost w sierpniu o 0,1 proc. Tutaj z kolei taki odczyt byłby mało optymistyczny, gdyż świadczyłby o postępującym spadku aktywności największej gospodarki świata, która w lipcu notowała jeszcze 1-proc. wzrost produkcji. Tymczasem wykorzystanie mocy produkcyjnych miało nie ulec zmianie, pozostając na poziomie 79,3 proc.

Ważny z punktu widzenia handlujących akcjami może też okazać się raport Uniwersytetu Michigan, który zaprezentuje wstępny odczyt wskaźnika zaufania amerykańskich konsumentów i ich oczekiwania względem inflacji. Prognozuje się lekkie pogorszenie morale.

Na wycenę kontraktu rynku technologicznego Nasdaq negatywnie wpłynęła informacja, że tajwański gigant produkcji chipów, koncern TSMC zwrócił się do dostawców o opóźnienie dostaw wysokiej klasy sprzętu do produkcji chipów. Z tego powodu w przedsesyjnym handlu tracą na wartości udziały Applied Materials, Lam Research i KLA. Zniżka sięga momentami ponad 2 proc.

Słabo prezentują się też udziały dwóch największych amerykańskich koncernów motoryzacyjnych, działających głównie w obszarze silników spalinowych. Chodzi o General Motors i Forda. Ich akcje spadają, gdyż rozpoczął się strajk największego związku zawodowego United Auto Workers.

W górę nadal idzie kurs papierów Arm Holdings, bohatera wczorajszego spektakularnego debiutu na Nasdaq, który po czwartkowej sesji zwiększył wartość rynkową do ponad 60 mld USD.