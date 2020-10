Spokojne zwyżki cen złota po wtorkowej przecenie

Złoto zostało mocno przecenione we wtorek, jednak od wczoraj prym na rynku tego kruszcu wiedzie z powrotem strona popytowa. Na razie jednak zwyżki są relatywnie niewielkie, a inwestorzy wyczekują kolejnych istotnych informacji, które mogłyby być impulsem do wyraźniejszego trendu na rynku kruszcu.

Obecnie brak zdecydowania inwestorów na rynku złota wynika ze zróżnicowanych doniesień z amerykańskiej polityki i gospodarki. Chociaż Donald Trump odrzucił negocjacje w sprawie kolejnego dużego planu stymulacyjnego, to jednocześnie napisał, że Kongres powinien zatwierdzić częściowe wsparcie, obejmujące m.in. linie lotnicze i małe biznesy.



Z kolei minutki Fed wczoraj nie rozjaśniły dalszych planów w zakresie polityki monetarnej tej instytucji. Fed jednak dał do zrozumienia, że spodziewa się kolejnej stymulacji fiskalnej w USA jeszcze w bieżącym roku, ponieważ dotychczasowe wsparcie nie jest wystarczające.

Im większy zakres programów stymulacyjnych, tym lepiej dla złota. Takie działania osłabiają bowiem dolara amerykańskiego, a to pozytywnie przekłada się na notowania kruszcu jako zabezpieczenia przed inflacją. Warto jednak zaznaczyć, że wpływ programów stymulacyjnych na rynek złota jest dwutorowy – im bardziej wspierana jest gospodarka, tym większy apetyt na ryzyko panuje wśród globalnych inwestorów, co z kolei częściowo ogranicza potencjał zwyżkowy cen złota, uznawanego raczej za bezpieczną przystań, zyskującą na wartości w okresach nastawienia risk-off.