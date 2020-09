Spokojny początek nowego miesiąca na rynku ropy naftowej

Notowania ropy naftowej zakończyły sierpień na plusie – był to już piąty z rzędu miesiąc zwyżek na rynku tego surowca.

Dynamika wzrostów jednak wyhamowała, a nowy miesiąc rozpoczyna się na rynku ropy konsolidacją. Cena ropy WTI oscyluje w okolicach 43 USD za baryłkę, podczas gdy notowania ropy Brent poruszają się w rejonie 45,70 USD za baryłkę.



Z fundamentalnego punktu widzenia, na rynku ropy naftowej nadal mamy do czynienia z kilkoma głównymi czynnikami cenotwórczymi. W Stanach Zjednoczonych produkcja ropy naftowej powraca do normalności po ubiegłotygodniowym uderzeniu huraganu Laura. Pojawiły się także dane dotyczące czerwcowego wzrostu produkcji ropy naftowej w USA (o 420 tys. baryłek dziennie do poziomu 10,436 mln baryłek dziennie), jednak informacje te dotyczą już tak odległego okresu w przeszłości, że nie mają one większego wpływu na ceny tego surowca.



Ważnym czynnikiem sprzyjającym stronie popytowej na rynku ropy naftowej jest natomiast sytuacja na rynkach walut. Słabość amerykańskiego dolara pozytywnie przekłada się na notowania wielu surowców – a ropa naftowa nie jest wyjątkiem. Jeśli dolar będzie nadal tracił na wartości, to przynajmniej częściowo powstrzyma to stronę podażową na rynku ropy.



Warto jednak pamiętać, że kluczowym czynnikiem decydującym o cenach „czarnego złota” może być jednak popyt. O ile USA i państwa OPEC+ zwiększają powoli produkcję po wcześniejszych dużych cięciach, to popyt na ropę w kolejnych miesiącach i latach nadal pozostaje największą niewiadomą, co wynika z nieprzewidywalności powiązanej z koronawirusem.