Spokojny początek tygodnia na rynku ropy naftowej

Notowania ropy naftowej rozpoczynają dzisiejszą sesję spokojnie. Cena ropy WTI porusza się tuż poniżej poziomu 40 USD za baryłkę, z kolei notowania ropy Brent oscylują w okolicach 42 USD za baryłkę. W obu przypadkach, są to podobne poziomy cenowe, które obserwowaliśmy przez większość poprzedniego tygodnia.

Faktem jest, że na rynku ropy naftowej w ostatnich dniach brakuje przełomowych danych, które mogłyby istotnie wpłynąć na kierunek poruszania się cen tego surowca. Spadek zapasów ropy naftowej w USA oraz przywrócenie produkcji i eksportu przez Libię odbiły się na tym rynku echem w poprzednim tygodniu, jednak nie wniosły nowych informacji w kontekście bardziej długoterminowym.

W weekend pojawiły się dwie wypowiedzi ważnych osób rynku naftowego, które rzucają więcej światła na sytuację na rynku ropy. Sekretarz Generalny OPEC, Muhammed Barkindo, powiedział wczoraj, że zapasy ropy naftowej w krajach OECD utrzymują się znacznie powyżej 5-letniej średniej i taki stan prawdopodobnie utrzyma się do pierwszego kwartału 2021 roku. Dopiero od drugiego kwartału przyszłego roku zapasy ropy naftowej w OECD mają spadać i znaleźć się poniżej średniej.

Z kolei minister energii Rosji, Aleksander Nowak, po raz kolejny wezwał wszystkie kraje produkujące ropę naftową do wspólnych działań w zakresie walki z kryzysem na globalnym rynku naftowym. Nowak przypomniał, że w wyniku restrykcji związanych z pandemią, światowy popyt na ropę w bieżącym roku prawdopodobnie spadnie o około 10%, co dla firm naftowych oznacza rezygnację z około 25-30% wydatków inwestycyjnych w infrastrukturę naftową. Rosja przyczyniła się do znaczącego ograniczenia produkcji ropy, a tym samym ograniczenia nadwyżki na światowym rynku tego surowca, ze względu na swoją współpracę z OPEC.