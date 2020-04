Społeczna odpowiedzialność biznesu zyskała nowe oblicze

PKN ORLEN od początku pandemii na wielu płaszczyznach uczestniczy w walce z koronawirusem. Na zapobieganie jego rozprzestrzenianiu się przeznaczył już ponad 100 mln zł. Do udziału w akcji koncern skutecznie zachęca także swoich klientów.

PKN ORLEN wspiera przede wszystkim służby medyczne i mundurowe bezpośrednio zaangażowane w ratowanie życia i zdrowia zakażonych osób. To do nich trafia pomoc zarówno rzeczowa, jak i finansowa. Jest kierowana tam, gdzie potrzeby są największe i najpilniejsze, czyli przede wszystkim do placówek medycznych. Jedną z nich jest Instytut „Pomnik — Centrum Zdrowia Dziecka”, którego oddział pediatryczny został przekształcony w oddział zakaźny dla dzieci z podejrzeniem COVID19. Przekazana przez koncern darowizna w wysokości 150 tys. zł w całości pokryje zapotrzebowanie na paliwo dla karetek przez 3 miesiące. W sumie na zakup m.in. ochronnych masek, rękawiczek, kombinezonów, gogli oraz sprzętu medycznego PKN ORLEN przeznaczył już ponad 100 mln zł. Dotychczas nabył m.in. 7 mln masek chroniących przed zakażeniem koronawirusem. To środki o bardzo wysokiej wydajności filtracji, która wynosi odpowiednio 94 proc. i 96 proc.

Zobacz więcej Dzięki wsparciu finansowemu, przekazanemu przez PKN ORLEN, karetki Centrum Zdrowia Dziecka, którego oddział pediatryczny przeznaczono do opieki nad dziećmi z podejrzeniem COVID19, przez 3 miesiące mają zapewnione tankowanie.

Sprawna dystrybucja

Materiały do dezynfekcji, środki ochrony osobistej i sprzęt medyczny trafiają głównie do Agencji Rezerw Materiałowych, która decyduje o ich przekazaniu najbardziej potrzebującym placówkom.

Z kolei Fundacja ORLEN rozdysponowuje większość przeznaczanych na wsparcie walki z epidemią środków finansowych. Przekazała m.in. 10 mln zł na pomoc szpitalom w całej Polsce, zajmującym się diagnozowaniem oraz leczeniem zakażonych osób. Za otrzymane darowizny placówki m.in. powiększają bazę laboratoryjną, kupują karetki, sprzęt medyczny, a także kombinezony ochronne, gogle, przyłbice, maski i rękawiczki chirurgiczne oraz środki dezynfekcyjne.

Wsparcie rzeczowe na działania związane ze zwalczaniem epidemii koronawirusa otrzymała również Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli. Na jej potrzeby koncern przekazał dwa samochody dostawcze.

Współdziałanie z klientami

Narodowy koncern do współpracy w przeciwdziałaniu epidemii koronawirusa pozyskał również dużą część swoich klientów pokazując wspólnie z nimi, że solidarność jest dziś szczególnie ważna. W ramach programu lojalnościowego VITAY rozpoczął akcję „Razem możemy zrobić zdecydowanie więcej”.

Za każde 1000 punktów VITAY przekazane przez uczestników programu Fundacja ORLEN przeznacza 5 zł na zakup niezbędnego sprzętu medycznego dla szpitali jednoimiennych. Jak podkreślają przedstawiciele koncernu, pomysłodawcami dobroczynnej inicjatywy byli sami uczestnicy programu lojalnościowego. To już kolejna inicjatywa w ramach programu VITAY, w której klienci mogą wspomóc ważne cele. Dotychczas za zebrane w programie lojalnościowym punkty mogli wybrać z katalogu nagród konkretne prezenty charytatywne. Od 2015 r. przeznaczyli na nie ponad 100 mln punktów VITAY, co umożliwiło wsparcie potrzebujących kwotą ponad 500 tys. zł. Wszystkie inicjatywy są wprowadzane w porozumieniu z Fundacją ORLEN, która odpowiada za realizację akcji.

W ramach inicjatyw dobroczynnych PKN ORLEN od 5 lat prowadzona jest również współpraca z firmą Neptis, operatorem największej społeczności kierowców zgromadzonej wokół aplikacji Yanosik. Dzięki niej dwa razy w roku wspierany jest cel charytatywny. Wybierają go sami kierowcy w drodze głosowania. Koncern stawia też przed nimi zadanie aktywnego propagowania bezpieczeństwa na drogach. W ramach tej akcji co roku przekazywana jest kwota około 120 tys. zł.

Patriotyzm gospodarczy

PKN ORLEN od lat promuje również patriotyzm gospodarczy. Robi to m.in. przez współpracę z polskimi producentami. Spółka zachęca, aby wspierać krajową gospodarkę, bo to jest szczególnie ważne w tak trudnym czasie. I sama daje przykład. Umożliwia jej to rozległa sieć stacji ORLEN, których jest prawie 1800 w całej Polsce. Dzięki niej małe, często rodzinne firmy mają szansę rozwijać się i zaistnieć na krajowym, a nie tylko lokalnym rynku.

Obecnie 85 proc. produktów dostępnych na stacjach ORLEN to wyroby wytworzone w naszym kraju. Współpraca dużego narodowego koncernu z rodzimymi przedsiębiorstwami nie tylko wzmacnia polską gospodarkę, ale jest także zgodna z oczekiwaniami jego klientów. Potwierdzają to liczne badania. Jedne z nich przeprowadził instytut Kantar, a wskazują one, że 75 proc. Polaków uważa, iż krajowi potentaci, tacy jak PKN ORLEN, powinni aktywnie angażować się we wsparcie polskich producentów. Ponadto prawie 90 proc. nabywców do zakupu danego produktu zachęca informacja o jego krajowym pochodzeniu.

