Spółka bankiera inwestycyjnego pozwała muzyka, żąda 100 mln USD

Structured Asset Sales pozwało brytyjskiego piosenkarza Eda Sheerana. Zarzuca mu plagiat i żąda 100 mln USD.

Chodzi o przebój „Thinking Out Loud” z 2014 roku. Według pozywającego, skopiowano w nim „melodię, rytm, harmonię, linię perkusji i basów, chórki, tempo, synkopę i loopowanie” z przeboju Marvina Gaye’a „Let’s Get It On” z 1973 roku.

Structured Asset Sales to spółka założona przez bankiera inwestycyjnego Davida Pullmana. W latach 90. XX wieku namawiał on muzyków do sprzedaży mu przyszłych wpływów z ich utworów. Zdecydowali się na to m.in. David Bowie i James Brown.

Pullman twierdzi, że zawarł umowę z synem współtwórcy piosenek Marvina Gaye’a, Edem Townsendem Jr i posiada część praw do „Let’s Get It On”, co daje mu prawo do wystąpienia z roszczeniem.