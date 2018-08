Spółka JSW Koks podniesie wynagrodzenia o 9 proc.

Należąca do grupy kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej firma JSW Koks od sierpnia podniesie wynagrodzenia pracowników o 9 proc.; załoga otrzyma też jednorazowe premie w wysokości 1 tys. zł. Po kilku tygodniach negocjacji związki zawodowe porozumiały się w tej sprawie z zarządem spółki.

"Negocjacje były trudne, ale ostatecznie udało nam się wypracować kompromisowe rozwiązanie i osiągnąć zasadnicze cele, które jako reprezentanci załogi przed sobą stawialiśmy. Przede wszystkim dążyliśmy do podwyżki stawek zasadniczych, które od pięciu lat stały w miejscu, oraz do wyższych zarobków dla nowych pracowników" - poinformował szef Solidarności w spółce Zenon Fiuk, cytowany w środowym komunikacie biura prasowego śląsko-dąbrowskiej "S".



Zatrudniająca ok. 2,4 tys. osób firma JSW Koks to spółka skupiająca aktywa koksownicze Jastrzębskiej Spółki Węglowej, złożona z dawnego Kombinatu Koksochemicznego w Zabrzu (z koksowniami także w Radlinie i Dębieńsku) oraz Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej.



W czerwcu br. związkowcy wystąpili z postulatem 15-procentowej podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich pracowników spółki oraz podwyżek z 2,3 tys. zł do 2,8 tys. zł brutto dla nowych pracowników, przyjmowanych dopiero do pracy. Ten drugi postulat został spełniony, w pierwszym związkowcy zgodzili się na podwyżki mniejsze od pierwotnie postulowanych, przesunięto też moment ich wprowadzenia z lipca na sierpień. Rekompensatą za to będą jednorazowe premie w wysokości tysiąca zł, płatne do 14 sierpnia.



Związkowcy wyliczyli, że dzięki 9-procentowemu wzrostowi wynagrodzeń płace zasadnicze pracowników wzrosną średnio o 400 zł brutto, a pensje nowych pracowników o 500 zł.



W JSW Koks, podobnie jak w JSW, obowiązuje pakiet gwarancji socjalnych, zawarty gdy latem 2011 r. jastrzębska spółka wchodziła na giełdę. Zgodnie z zapisami tego pakietu, co najmniej do 20 lipca 2021 roku w firmie nie będzie zwolnień, a w przypadku złamania tego zobowiązania pracownikom będą przysługiwały 15-miesięczne odprawy.



Produkcja koksu, skupiona w spółce JSW Koks, należy do strategicznych obszarów działania grupy JSW. Jesienią ub. roku jej przedstawiciele poinformowali, że do 2030 r. przeznaczy ona ok. 1,5 mld zł na inwestycje odtworzeniowe i rozwojowe w swoich koksowniach. Wśród strategicznych przedsięwzięć w tym segmencie znalazło się m.in. odtworzenie baterii nr 4 i 3 Koksowni Przyjaźń, a także kontynuacja modernizacji Koksowni Radlin oraz Koksowni Jadwiga. JSW rozważa również produkcję adsorbentów węglowych w wygaszanej koksowni Dębieńsko.



Obecnie średni wiek baterii koksowniczych w spółce JSW Koks wynosi ponad 18 lat, wobec niespełna 23 lat średnio w Europie i ponad 25 lat na świecie. Pracują cztery baterie w dąbrowskiej Koksowni Przyjaźń oraz po jednej w koksowniach Jadwiga, Radlin i Dębieńsko. Ta ostatnia koksownia, gdzie pracuje najstarsza, 33-letnia bateria, zostanie wyłączona. Grupa JSW chce utrzymać produkcję koksu na poziomie niespełna 4 mln ton rocznie i poprawiać jakość produktów.