Spółka Nord Stream 2 AG ogłosiła upadłość

O upadłości spółki Nord Stream 2 poinformowała przedstawicielka kantonu Zug ds. gospodarczych Silvia Thalmann-Gut.

Thalman-Gut potwierdziła, że upadłość dotyczy ok. 100-110 pracowników. W poniedziałek spółka zgłosiła do sądu wniosek o upadłość, a we wtorek otrzymała potwierdzenie tego zgłoszenia – dowiaduje się „TA”.

fot. ARND WIEGMANN / Reuters / Forum

Wcześniej we wtorek Agencja Reutera poinformowała, że spółka Nord Stream 2 AG rozważała złożenie wniosku o upadłość z powodu sankcji nałożonych przez USA na gazociąg. Spółka wyjaśniła, że „współpracuje z doradcą finansowym przy rozliczaniu części swoich zobowiązań i może formalnie rozpocząć postępowanie upadłościowe w szwajcarskim sądzie, już w tym tygodniu”.

Nord Stream 2 AG jest spółką należącą do rosyjskiego Gazpromu, który niedawno zakończył budowę gazociągu prowadzącego z Rosji do Niemiec.

W wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę prezydent USA nałożył sankcję na spółkę oraz członków jej zarządu, dodatkowo niemiecki rząd federalny zawiesił proces certyfikowania Nord Stream 2.